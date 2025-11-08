खेल

सुल्तान अजलान शाह कप : भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा, संजय संभालेंगे कमान

Nov 08, 2025, 05:31 PM
नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 की शुरुआत 23 नवंबर से होने जा रही है। यह टूर्नामेंट 30 नवंबर तक मलेशिया के इपोह में आयोजित होगा। हॉकी इंडिया ने इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान संजय के पास है।

टीम चयन को लेकर हेड कोच क्रेग फुल्टन ने कहा, "सुल्तान अजलान शाह कप हमेशा से अंतरराष्ट्रीय हॉकी कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट रहा है। हम एक संतुलित टीम के साथ इसमें हिस्सा लेने के लिए उत्साहित हैं। हमारा फोकस अटैक और डिफेंस दोनों में अपनी संरचना को बेहतर बनाने, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करने और पूरे खेल में निरंतरता बनाए रखने पर रहा है।"

उन्होंने कहा, "इस टीम ने ट्रेनिंग में बेहतरीन अनुशासन और लगन दिखाई है। हम चुनौती के लिए तैयार हैं। हमें इपोह में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है।"

भारत 23 नवंबर को कोरिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा, जिसके बाद 24 नवंबर को बेल्जियम के खिलाफ उतरेगा। इसके बाद 26 नवंबर को मेजबान मलेशिया से भारतीय टीम का सामना होगा। 27 नवंबर को टीम का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा, जिसके बाद भारतीय टीम 29 नवंबर को कनाडा के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने लीग चरण का समापन करेगी।

यह टूर्नामेंट राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें शीर्ष दो टीमें 30 नवंबर को होने वाले फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी।

भारत ने आखिरी बार साल 2010 में सुल्तान अजलान शाह कप अपने नाम किया था। साल 2019 में भारत उपविजेता रहा। इस बार फैंस को टीम से काफी उम्मीद है।

भारतीय टीम :

गोलकीपर: पवन और मोहित होनेनहल्ली शशिकुमार।

डिफेंडर: चंदूरा बॉबी, नीलम संजीप जेस, यशदीप सिवाच, संजय, जुगराज सिंह और अमित रोहिदास।

मिडफील्डर: राजिंदर सिंह, राज कुमार पाल, नीलकंठ शर्मा, मोइरांगथेम, विवेक सागर प्रसाद, मोहम्मद राहिल मोहसिन।

फॉरवर्ड: सुखजीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सेल्वम कार्थी, आदित्य अर्जुन लालगे, दिलप्रीत सिंह और अभिषेक।

