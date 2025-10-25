खेल

Sakshi Dhoni Haridwar : एमएस धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने हर की पौड़ी में लगाई आस्था की डुबकी

आस्था और सादगी के साथ साक्षी धोनी का हरिद्वार में गंगा स्नान
Oct 25, 2025, 09:30 AM
हरिद्वार: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने शुक्रवार को हरिद्वार में गंगा स्नान किया। साक्षी अपनी बेटी के साथ गंगा स्नान के लिए पहुंची थीं।

 

विश्वप्रसिद्ध हर की पौड़ी पर साक्षी धोनी ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। छठ पर्व से पूर्व गंगा स्नान करने पहुंची साक्षी धोनी ने बेहद शांत वातावरण में पूजा-पाठ किया। साक्षी ने पूरे विधि-विधान से पूजन-अर्चना के बाद गरीबों में प्रसाद भी वितरित किया।

 

गंगा सभा के मंत्री तन्मय वशिष्ठ ने बताया कि साक्षी धोनी अपने परिवार के साथ हर की पौड़ी पहुंचीं और बिना किसी शोर-शराबे के श्रद्धापूर्वक गंगा स्नान किया।

 

धर्मनगरी हरिद्वार में साक्षी की सादगी और भक्ति का नजारा देखते ही बनता था। उन्होंने चेहरे को ढककर सामान्य श्रद्धालु की तरह मां गंगा के दर्शन किए ताकि भीड़ उनका ध्यान न खींच सके। साक्षी धोनी अक्सर अपने पति महेंद्र सिंह धोनी और परिवार के साथ धार्मिक स्थलों की यात्रा करती हैं। एक बार फिर उन्होंने यह साबित किया कि शोहरत से ऊपर आस्था और संस्कार है।

 

बात अगर एमएस धोनी की करें तो वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं लेकिन आईपीएल में अब भी सक्रिय हैं। पिछले सीजन उन्होंने सीएसके की कप्तानी भी की थी। धोनी फैंस को उम्मीद है कि वे आईपीएल के अगले सीजन में एक बार फिर से पीली जर्सी में दिखेंगे। पिछले सीजन धोनी की कप्तानी में सीएसके का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। अगले सीजन से पहले टीम में बड़ा बदलाव हो सकता है। कई खिलाड़ियों को टीम से रिलीज किया जा सकता है और नए खिलाड़ियों को ऑक्शन के जरिए टीम में मौका दिया जा सकता है। इस पूरी प्रकिया में धोनी का रोल बेहद अहम होने वाला है। धोनी भारतीय टीम के साथ-साथ आईपीएल के भी सफलतम कप्तान हैं। सीएसके धोनी की कप्तानी में 5 बार आईपीएल चैंपियन रही है। चेन्नई के अलावा मुंबई दूसरी टीम है, जिसके पास 5 आईपीएल खिताब हैं।

 

सीएसके फैंस धोनी के नेतृत्व में अगले सीजन में फिर से टीम के दमदार प्रदर्शन की उम्मीद लगाए हुए हैं।

 

 

 

 

