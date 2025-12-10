स्क्वैश विश्व कप: भारत ने पहले मैच में स्विट्जरलैंड को 4-0 से हराया

चेन्नई, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय टीम ने स्क्वैश विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। ग्रुप बी के अपने पहले मैच में भारत ने स्विट्जरलैंड को 4-0 से हराया।

एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में खेले गए मुकाबले में भारत के नेशनल चैंपियन और पुरुषों की स्क्वैश स्टैंडिंग में 45वें स्थान पर मौजूद वेलावन सेंथिलकुमार ने पहले मैच में दुनिया के 296वें नंबर के खिलाड़ी रॉबिन गडोला को 3-0 (7-6, 7-6, 7-5) से हराया।

दूसरे मैच में, भारत की 17 साल की अनाहत सिंह ने सेलिन वाल्सर को 3-0 (7-1, 7-4, 7-2) से हराया। दूसरे सेट में वाल्सर ने वापसी की थी, लेकिन इसके बावजूद अनाहत ने दमदार वापसी करते हुए जीत हासिल की। अनाहत विश्व कप में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं।

तीसरे मैच में, भारत के शीर्ष रैंक वाले पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने लुई हाफेज को 3-0 (7-0, 7-5, 7-3) से हराया। सिंह ने शुरू में मैच पर नियंत्रण बनाया था।

अनुभवी खिलाड़ी जोशना चिनप्पा ने स्टेला कॉफमैन को 3-1 (7-1, 5-7, 7-2, 7-0) से हराकर स्वीप पूरा किया। 39 साल की चिनप्पा ने दूसरा गेम हारने के बाद वापसी करते हुए मैच जीता।

जीत के बाद भारतीय हरिंदर पाल संधू ने कहा, "पहली जीत हासिल करके अच्छा लग रहा है। पहला मैच हमेशा थोड़ा नर्वस करने वाला होता है। घरेलू दर्शकों के सामने खेलना उनके समर्थन के साथ खेलना हमेशा अच्छा होता है। आगे के मैचों में भी हम इसी तरह के समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। हम अपना प्रदर्शन भी बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे।"

स्क्वैश विश्व कप में पिछले बार की चैंपियन इजिप्ट और उपविजेता मलेशिया सहित12 देश हिस्सा ले रहे हैं। सभी देशों को तीन-तीन के चार ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप से टॉप दो टीमें क्वार्टर-फाइनल में पहुंचेंगी।

--आईएएनएस

पीएके