स्कवैश विश्व कप 2025 में भारतीय टीम का हिस्सा होने पर गर्व: जोशना चिनप्पा

चेन्नई, 25 नवंबर (आईएएनएस)। भारत की स्टार स्कवैश खिलाड़ी जोशना चिनप्पा ने कहा है कि चेन्नई में आयोजित हो रहे विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा होने पर उन्हें गर्व है।

जोशना चिनप्पा ने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि चेन्नई में स्कवैश विश्व कप 2025 का आयोजन होने जा रहा है। मैं विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा हूं। इसका मुझे गर्व है। मैं इसके लिए राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ ही एसडीएटी को भी धन्यवाद देना चाहती हूं। हमें इनका निरंतर समर्थन मिलता रहता है।"

उन्होंने कहा कि विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी चेन्नई आ रहे हैं। इससे टूर्नामेंट का रोमांच बढ़ेगा। मैं मीडिया को भी उनके विशेष कवरेज और हमें लगातार समर्थन देने के लिए धन्यवाद करना चाहती हूं।

स्कवैश विश्व कप 2025 का आयोजन 9 से 14 दिसंबर तक होना है। विश्व कप का आयोजन विश्व स्क्वैश महासंघ द्वारा किया जाता है। विश्व कप में 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करने वाली 12 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। भारत के अलावा मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड और स्विट्जरलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रत्येक टीम में दो पुरुष और दो महिला खिलाड़ी होंगे, जो चार मैचों की सर्वश्रेष्ठ-दर-पांच गेम वाली टाई लड़ेंगे।

विश्व कप भारत में स्क्वैश को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। भारतीय स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन की मेजबानी में, यह टूर्नामेंट न केवल खेल कौशल का प्रदर्शन करेगा, बल्कि वैश्विक एकता का प्रतीक भी होगा। भारत ने अब तक स्कवैश विश्व कप नहीं जीता है।

भारतीय टीम इस बार पूरी तैयारी के साथ उतर रही है। विश्व कप में इस बार जोशना चिनप्पा, तन्वी शर्मा जैसी खिलाड़ियों से टीम देश को काफी उम्मीद होगी।

