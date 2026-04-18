स्क्वैश: वीर चोटरानी हैम्बर्ग में हुए रोमांचक मुकाबले में फ्रांस के मासोटी से हारे

हैम्बर्ग, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी वीर चोटरानी शुक्रवार को हैम्बर्ग में खेले गए पीएसए कांस्य-स्तर हैम्बर्ग ओपन में पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में दुनिया के नंबर 19 फ्रांस के बाप्टिस्ट मासोटी से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए।

पांच गेम और 69 मिनट तक चले इस मुकाबले में मासोटी ने 12-10, 9-11, 14-12, 9-11, 11-6 से जीत दर्ज की।

चोटरानी ने मैच में शानदार संघर्ष दिखाया और दो बार वापसी करते हुए मुकाबले को निर्णायक गेम तक पहुंचाया, लेकिन अंतिम गेम में फ्रांसीसी खिलाड़ी ने बेहतर नियंत्रण दिखाते हुए जीत हासिल की।

इससे पहले, चोटरानी ने प्री-क्वार्टर फाइनल में बड़ा उलटफेर करते हुए 8वीं सीड और घरेलू खिलाड़ी कंदरा को सीधे गेमों में 11-8, 11-7, 11-7 से हराया था। इस जीत के साथ उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी और शानदार फॉर्म का परिचय दिया था।

टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती पूरी तरह सफल नहीं रही। अभय सिंह और रमित टंडन जैसे अन्य भारतीय खिलाड़ी शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए। अभय सिंह को इंग्लैंड के सैम टॉड ने 9-11, 11-7, 4-11, 2-11 से हराया, जबकि रमित टंडन हंगरी के बालाज फार्कस से 10-12, 11-4, 5-11, 9-11 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए।

महिला वर्ग में भी भारत को निराशा हाथ लगी। पूर्व विश्व नंबर 10 जोशना चिनप्पा को न्यूजीलैंड की जोएल किंग ने 11-9, 11-7, 9-11, 11-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। जोशना ने मुकाबले में एक गेम जरूर जीता, लेकिन अनुभव और निरंतरता की कमी के कारण वह आगे नहीं बढ़ सकीं।

इस बीच, स्पेन की मार्टा डोमिंगेज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आठवीं सीड को हराकर पहली बार कांस्य-स्तर टूर्नामेंट के अंतिम आठ में जगह बनाई। उन्होंने लगातार छह हार के सिलसिले को तोड़ते हुए 11-7, 9-11, 11-5, 11-3 से जीत हासिल की।

वीर चोटरानी की हार के साथ ही टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई।

--आईएएनएस

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