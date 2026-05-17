स्क्वैश: अमीना ओर्फी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर रचा इतिहास, खिताब का बचाव करने में सफल रहे मुस्तफा

नई दिल्ली, 17 मई (आईएएनएस)। मिस्र की युवा खिलाड़ी अमीना ओर्फी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीआईबी पाम हिल्स पीएसए वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के खिताब को अपने नाम किया। वहीं, विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मुस्तफा असल भी अपने खिताब का बचाव करने में सफल रहे।

गोल्फ सेंट्रल पाम हिल्स में घरेलू दर्शकों के सामने मुकाबला करते हुए ओर्फी ने हाल के महिला स्क्वैश इतिहास के सबसे यादगार प्रदर्शनों में से एक किया, जबकि असल ने पुरुषों का अपना खिताब सफलतापूर्वक बचाने के लिए शानदार खेल दिखाया। सबकी नजरें ओर्फी पर टिकी रहीं, जिन्होंने आठ बार की वर्ल्ड चैंपियन नूर एलशेरबिनी को पांच गेम के जबरदस्त मुकाबले में हराकर अब तक की सबसे कम उम्र की महिला वर्ल्ड चैंपियन बन गईं। 18 साल की इस खिलाड़ी ने 106 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में 6-11, 11-6, 11-9, 7-11, 14-12 से जीत हासिल की और आखिरी गेम में दो चैंपियनशिप पॉइंट बचाए।

इस जीत से मिस्र की इस युवा खिलाड़ी का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया है, जो एलशेरबिनी को पीछे छोड़कर महिलाओं का वर्ल्ड टाइटल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। ओरफी की इस कामयाबी ने एलशेरबिनी को नौवीं वर्ल्ड चैंपियनशिप का ताज जीतने से भी रोक दिया। यह फाइनल मॉडर्न पॉइंट-ए-रैली स्कोरिंग सिस्टम के तहत खेला गया सबसे लंबा महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच है, जो 11 पॉइंट का है और अब तक के सबसे लंबे महिला प्रोफेशनल स्क्वैश मैचों में से एक है।

पूरे टूर्नामेंट में ओरफी का टाइटल रन उनके लचीलेपन और सब्र से पहचाना गया। फाइनल में एलशेरबिनी को हराने से पहले, वह सेमीफाइनल में एक और मैराथन मुकाबला जीत चुकी थीं, जहां उन्होंने 103 मिनट तक चले मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 1 हानिया एल-हम्मामी को हराया था। इस जीत से ओरफी एक खास क्लब में शामिल हो गई हैं। वह एक ही समय में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप और सीनियर पीएसए वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं।

पुरुषों के फाइनल में, असल ने अपने साथी मिस्र के यूसुफ इब्राहिम पर सीधे गेम में आसान जीत के साथ खेल में अपनी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर अपनी पहचान और पक्की कर ली। टॉप सीड ने शुरू से ही मैच पर कंट्रोल किया और 11-4, 11-1, 12-10 से मुकाबले को जीतकर चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया।

हालांकि, इब्राहिम तीसरे गेम में मुकाबला करने में कामयाब रहे, लेकिन 27 साल के इब्राहिम डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ दबाव बनाए नहीं रख सके। इब्राहिम अगले हफ्ते कंधे की सर्जरी की तैयारी के बावजूद लगातार राउंड में नंबर 2 सीड पॉल कोल और पूर्व वर्ल्ड चैंपियन करीम अब्देल गवाद को हराकर अपने करियर के सबसे बड़े मैच में पहुंचे थे। असल के सफल खिताब बचाव ने उन्हें दूसरा पीसीए वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब दिलाया। यह उनके करियर का 29वां पीसीए टूर खिताब है।

--आईएएनएस

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