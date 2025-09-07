खेल

सिकंदर रजा ने श्रीलंका के खिलाफ हासिल की बड़ी उपलब्धि

नई दिल्ली, 6 सितंबर (आईएएनएस)। जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच हरारे में शनिवार को खेला गया। जिम्बाब्वे ने मैच में 5 विकेट से जीत हासिल की। जिम्बाब्वे की जीत के हीरो कप्तान सिकंदर रजा रहे, जिन्होंने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की।

सिकंदर रजा ने बेहतरीन गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में मात्र 11 रन देकर 3 विकेट लिए। रजा ने कामिंदु मेंडिस, श्रीलंकाई कप्तान चारिथ असलंका और दुष्मंथा चमीरा को आउट किया। श्रीलंका के खिलाफ टी20 में जिम्बाब्वे के किसी भी गेंदबाज का यह सर्वश्रेष्ठ स्पेल है। बेहतरीन गेंदबाजी के लिए रजा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

मैच पर नजर डालें तो जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका 17.4 ओवर में 80 रन पर सिमट गई। कामिल मिशारा 20, कप्तान चरिथ असालंका 18 और दाशुन सनाका 15 के अलावा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में प्रवेश नहीं कर सका। टी20 फॉर्मेट में श्रीलंका का यह दूसरा न्यूनतम स्कोर है। इसके पहले जून 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रीलंका 77 पर सिमटी थी।

कप्तान रजा के अलावा दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ब्रैड इवांस ने भी घातक गेंदबाजी की और 2.4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट लिए। ब्लेसिंग मुजरबानी ने 2 और सीन विलियम्स ने 1 विकेट लिए।

महज 81 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। टीम ने अपने शुरुआती 3 विकेट महज 27 के स्कोर पर खो दिए थे। यहां पर मैच फंसता हुआ दिख रहा था। लेकिन ब्रायन बेनेट 19, रेयान बर्ल नाबाद 20 और ताशिंगा के नाबाद 21 रन की मदद से जिम्बाब्वे ने 14.2 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 84 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीत लिया। बर्ल और ताशिंगा के बीच 23 रन की अहम साझेदारी हुई।

जिम्बाब्वे की जीत के साथ इस टी20 सीरीज का रोमांच बढ़ गया। सीरीज 1-1 से बराबर है। आखिरी मैच रविवार को खेला जाएगा। खिताब जीतने के लिए दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है।

