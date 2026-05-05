'स्किल से ज्यादा परिपक्वता मायने रखती है', पहला आईपीएल विकेट लेने के बाद बोले रघु शर्मा

मुंबई, 5 मई (आईएएनएस)। मुंबई इंडियंस (एमआई) के गेंदबाज रघु शर्मा ने अपने पहले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) विकेट को सपना सच होने जैसा बताया। उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ अपनी टीम की छह विकेट से जीत के बाद बड़े स्टेज तक के अपने लंबे और भावनात्मक सफर के बारे में बताया।

आईपीएल द्वारा एक्स पर साझा एक वीडियो में रघु ने कहा, "यह मेरे लिए सपना सच होने जैसा है कि मुझे आईपीएल में पहला विकेट मिला। सबसे पहले, मैं अपने आध्यात्मिक गुरुदेव, श्याम दास, अपनी मां और पिताजी को मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पर आया हूं। मैंने सोचा था कि अगर मैं विकेट लूंगा, तो मैं उसे जरूर आगे बढ़ाऊंगा। मुंबई इंडियंस को धन्यवाद क्योंकि मेरे लिए ये 15 साल बहुत दर्दनाक रहे हैं।"

रघु ने अपनी इस यात्रा में उनका साथ देने के लिए फ्रेंचाइजी को भी श्रेय दिया, जो पेशेवर क्रिकेट के रास्तों से बहुत दूर शुरू हुई थी।

रघु ने कहा, "मैं इस फ्रेंचाइजी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझ पर विश्वास किया। अब मैं बस उन्हें यह आत्मविश्वास दे रहा हूं कि हां, मैं भी उनके लिए ऐसा कर सकता हूं।"

पंजाब के जालंधर के रहने वाले इस लेग स्पिनर ने कहा कि उन्होंने क्रिकेट देर से शुरू किया और उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसमें फिटनेस की चिंताएं और परिवार की शंकाएं शामिल थीं।

उन्होंने बताया, "मैंने 21 साल की उम्र में शुरू किया था। मेरे लिए सभी एज-ग्रुप क्रिकेट पहले ही खत्म हो चुके थे, लेकिन मैंने पक्का इरादा कर लिया था। मेरा वजन लगभग 102 किलोग्राम था। मैं फिट नहीं था, लेकिन मैंने कड़ी मेहनत की। जब मैंने धोनी सर को वह छक्का (2011 में) मारते देखा, तो मुझे यकीन हो गया कि मैं भी यह कर सकता हूं।"

उन्होंने बताया, "मेरे पिता ने कहा कि तुम यह नहीं कर सकते क्योंकि तुम काफी फिट नहीं हो, क्रिकेट तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन मैं कड़ी मेहनत करता रहा।"

33 साल के रघु ने कहा कि उम्र कोई संख्या नहीं है। अगर आप आईपीएल जैसी लीग के लिए खुद को तैयार करते हैं, तो आपको मेहनती और मानसिक तौर पर मजबूत होना होगा। इस स्तर पर स्किल्स से ज्यादा परिपक्वता मायने रखती है।

एलएसजी के खिलाफ रघु ने 4 ओवर में 36 रन देकर अक्षत रघुवंशी का विकेट लिया था। रघु ने अक्षत को अपनी ही गेंद पर कैच किया था।

रघु आईपीएल 2025 में विग्नेश पुथुर की जगह आए थे, लेकिन उन्हें उस सीजन में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था।

--आईएएनएस

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