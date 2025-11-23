संजू सैमसन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में केरल की कप्तानी करेंगे

कोच्चि, 22 नवंबर (आईएएनएस)। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए केरल की टीम में शामिल किया गया है। सैमसन बीसीसीआई द्वारा आयोजित की जाने वाली इस प्रतिष्ठित टी20 सीरीज में केरल टीम की अगुआई करेंगे।

केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने एक रिलीज के माध्यम से बताया कि संजू सैमसन टीम के कप्तान होंगे। उनकी कप्तानी में केरल की टीम 22 नवंबर, 2025 को इंदौर से लखनऊ के लिए रवाना होगी। बता दें कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 26 नवंबर से 8 दिसंबर, 2025 तक लखनऊ में खेली जाएगी।

सैमसन ने भारतीय टीम में विकेटकीपर और सलामी बल्लेबाज के रूप में मजबूत जगह बना ली थी। बैक-टू-बैक तीन शतक उन्होंने टी20 में लगाए थे। शुभमन गिल के टीम में एंट्री के बाद उन्हें अपनी ओपनिंग की जगह छोड़नी पड़ी। एशिया कप में वह मध्यक्रम में खेले। मध्यक्रम में खेलते हुए उनकी फॉर्म में गिरावट आई और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में उनकी जगह जितेश शर्मा को टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में जगह दी गई। ऐसे में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सैमसन के लिए एक बार फिर अपनी फॉर्म दिखाने और टीम में जगह पक्का करने के लिए बड़े मौके की तरह है।

संजू सैमसन हाल ही में अपनी आईपीएल टीम के बदलाव को लेकर चर्चा में थे। लंबे समय से राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहे संजू आईपीएल 2026 में सीएसके के लिए खेलते नजर आएंगे। सैमसन को सीएसके ने आरआर से ट्रेड किया है। सैमसन के बदले सीएसके ने अपने अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और सैम करन को आरआर को सौंपा है।

केरल की टीम:

संजू सैमसन (कप्तान, विकेटकीपर), रोहन कुन्नुमल, मोहम्मद अजहरुद्दीन, अहमद इमरान (उप-कप्तान), विष्णु विनोद (विकेटकीपर), कृष्णा देवान, अब्दुल बाजिथ, सैली सैमसन, सलमान निजार, कृष्णा प्रसाद, सिबिन पी गिरीश, अंकित शर्मा, अखिल स्कारिया, बीजू नारायणन, आसिफ केएम, एमडी निधिश, विग्नेश पुथुर, शराफुद्दीन एनएम

