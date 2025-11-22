खेल

साई सुदर्शन की जगह सुंदर को तीसरे नंबर पर भेजने का फैसला गलत था: अजिंक्य रहाणे

नई दिल्ली, 21 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम शनिवार से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में दूसरा मैच खेलने उतरेगी। कोलकाता टेस्ट हारने के बाद भारतीय टीम के लिए गुवाहाटी टेस्ट सीरीज बराबर करने के लिए जीतना जरूरी है। शुभमन गिल के रूप में पहले ही बड़ा झटका लग चुका है। ऐसे में उनके बिना गुवाहाटी टेस्ट जीतना एक बड़ी चुनौती होगी। पहले टेस्ट में साई सुदर्शन को ड्रॉप करते हुए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए वाशिंगटन सुंदर को भेजा गया था। दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने टीम मैनेजमेंट के इस फैसले को गलत माना है।

आर अश्विन के यूट्यूब चैनल पर रहाणे ने कहा, "टेस्ट क्रिकेट में अगर बल्लेबाजी क्रम निश्चित नहीं है, तो बल्लेबाजी मुश्किल होती है। आप नंबर तीन पर खेलते हैं और फिर अचानक अगले मैच में बाहर हो जाते हैं। नंबर छह पर बैटिंग करने वाला खिलाड़ी, नंबर तीन पर आ जाता है। जिन लोगों ने नंबर तीन और नंबर चार पर अच्छा किया है, वे लंबे समय से उस क्रम पर खेले हैं। साई सुदर्शन ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ नंबर तीन पर अच्छा किया था। सुंदर भी अच्छी बल्लेबाजी करता है, लेकिन नंबर तीन पर बल्लेबाजी उसे थोड़ी असहज करने वाली है। मेरे मुताबिक अब भी वह बॉलिंग ऑलराउंडर है।"

उन्होंने कहा, "जो भी नंबर तीन पर खेल रहा है, चाहे वह वाशी हो या साई, उस जगह पर उसे लगातार मौका मिलना चाहिए। तभी आप आजादी से खेल सकते हैं। नहीं तो, आप अपना गेम नहीं खेल सकते। अगर टीम मैनेजमेंट नंबर तीन पर साई को देख रहा है, तो उसे लंबा मौका दें। या अगर वे वहां वाशी को देख रहे हैं, तो उसे लंबा मौका दें ताकि वह तैयारी कर सके।"

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए साई सुदर्शन ने पहली पारी में 87 और दूसरी पारी में 39 रन बनाए थे। इसके बावजूद उन्हें कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया था। इस फैसले की काफी आलोचना हुई थी। गुवाहाटी टेस्ट में शुभमन गिल की जगह सुदर्शन की भारतीय टीम में एंट्री हो सकती है और उन्हें तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जा सकता है।

