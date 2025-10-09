खेल

साई सुदर्शन जल्द अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन करेंगे: रयान टेन डोशेट

Oct 09, 2025, 02:52 AM

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुरुवार से नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा टेस्ट खेला जाना है। दिल्ली टेस्ट में युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन के प्रदर्शन पर सभी की नजर रहेगी। सहायक कोच रयान टेन डोएशेट ने कहा है कि साई सुदर्शन जल्द ही अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे।

रयान टेन डोएशेट ने कहा, "सुदर्शन के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। उसे टीम मैनेजमेंट का समर्थन प्राप्त है। हमें उसकी क्षमताओं पर भरोसा है। वह जल्द ही अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करेगा।"

उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि तीसरे नंबर पर खेलने के लिए उन पर पूरा भरोसा हो। वह काफी अच्छा खेल रहे हैं; शायद यह एक रणनीतिक गलती है जिसका एहसास आपको पारी की शुरुआत में लगातार दो मैच खेलते समय हो जाएगा। हम बस मैदान पर जाकर उनका समर्थन करना चाहते थे। हम जानते हैं कि वह काफी अच्छे हैं, और अब उन्हें रन बनाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, बजाय इसके कि वे देश और टीम के बाकी खिलाड़ियों को दिखाएं कि वह इस स्थान पर बने रहने के लिए काफी अच्छे हैं।"

दिल्ली टेस्ट साई सुदर्शन के लिए अहम साबित हो सकता है। पदार्पण के बाद 7 टेस्ट मैचों में 1 अर्धशतक लगाते हुए सुदर्शन ने 147 रन बनाए हैं। सुदर्शन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। लगातार असफलता के कारण सुदर्शन पर तीसरे नंबर पर अपनी जगह को सही ठहराने का दबाव बढ़ रहा है।

करुण नायर को जहां इंग्लैंड सीरीज में साधारण प्रदर्शन के बाद ड्रॉप कर दिया गया था। वहीं, अभिमन्यु ईश्वरन और सरफराज खान जैसे बल्लेबाज घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के बाद भी टीम में जगह नहीं बना पा रहे। ऐसे में सुदर्शन को अपनी जगह टीम में बचाए रखने के लिए रन बनाना होगा।

