आईपीएल 2026: साई सुदर्शन ने रचा इतिहास, टी20 में सबसे तेज 3 हजार रन पूरे करने वाले बने बल्लेबाज

कोलकाता: आईपीएल 2026 के 60वें मुकाबले में शनिवार को गुजरात टाइटंस (जीटी) को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ 29 रनों से हार का सामना करना पड़ा। ईडन गार्डन्स के मैदान पर साई सुदर्शन ने एक और दमदार पारी, लेकिन वह जीटी को जीत नहीं दिला सके। सुदर्शन ने अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान इतिहास रच दिया।

सुदर्शन टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 3 हजार रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह मुकाम महज 78वीं पारी में हासिल किया। सुदर्शन से पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज शॉन मार्श के नाम था, जिन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 3 हजार रन पूरे करने के लिए 85 पारियां खेली थीं। सुदर्शन ने केकेआर के खिलाफ 28 गेंदों में 53 रनों की नाबाद पारी खेली।

कोहनी पर गेंद लगने के कारण सुदर्शन को एक बार मैदान भी छोड़ना पड़ा। हालांकि, वह फिर से बल्लेबाजी करने उतरे और जीटी को जीत दिलाने की भरपूर कोशिश की। सुदर्शन ने आईपीएल 2026 में यह सातवीं बार 50 से अधिक रनों की पारी खेली। गुजरात टाइटंस की तरफ से एक सीजन में सर्वाधिक बार पचास से अधिक रनों की पारी खेलने के मामले में सुदर्शन ने शुभमन गिल के रिकॉर्ड की बराबरी की।

सुदर्शन आईपीएल में गुजरात टाइटंस की ओर से लगातार 4 मुकाबलों में अर्धशतकीय पारी खेलने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने हार्दिक पांड्या के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हार्दिक ने जीटी की तरफ से खेलते हुए लगातार 3 मुकाबलों में अर्धशतकीय पारी खेली थी। सुदर्शन ने अपनी इस पारी में 6 चौके और 3 छक्के लगाए।

गुजरात टाइटंस की तरफ से सुदर्शन के अलावा, कप्तान शुभमन गिल भी बेहतरीन लय में दिखाई दिए, और उन्होंने 49 गेंदों में 85 रनों की दमदार पारी खेली। गिल ने अपनी इस पारी में 5 चौके और 7 छक्के लगाए। वहीं, जोस बटलर ने 35 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 57 रन बनाए। हालांकि, इसके बावजूद टीम 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 218 रन ही बना सकी।

इससे पहले, केकेआर ने 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 247 रन लगाए। फिन एलन ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में 93 रनों की धमाकेदार पारी खेली, तो अंगकृष रघुवंशी ने 44 गेंदों में 4 चौके और 7 छक्कों की मदद से 82 रनों की नाबाद पारी खेली। कैमरून ग्रीन 28 गेंदों में 52 रन बनाकर नाबाद रहे।

--आईएएनएस

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