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Sahith Theegala Comeback Round : कैमरून यंग का दबदबा, आखिरी राउंड में थीगाला का शानदार प्रदर्शन

Sahith Theegala की दमदार वापसी, कैमरून यंग ने जीता कैडिलैक चैंपियनशिप
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 05, 2026, 06:31 AM
कैडिलैक चैंपियनशिप: कैमरून यंग का दबदबा, आखिरी राउंड में थीगाला का शानदार प्रदर्शन

डोराल (फ्लोरिडा): कैडिलैक चैंपियनशिप में उतार-चढ़ाव भरे प्रदर्शन के बावजूद साहिथ थीगाला ने आखिरी राउंड में शानदार खेल दिखाते हुए बेहतरीन अंदाज में हफ्ते का समापन किया। इस प्रदर्शन से न सिर्फ थीगाला का आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि वह लीडरबोर्ड पर ऊपर भी चढ़ गए।

 

 

जहां एक तरफ थीगाला ने आखिरी समय में जोरदार प्रदर्शन करते हुए सभी का ध्यान खींचा। वहीं, दूसरी तरफ कैमरून यंग ने शुरू से आखिर तक जबरदस्त खेल दिखाते हुए एक शानदार जीत हासिल की।

 

थीगाला ने आखिरी राउंड में बिना किसी गलती के 8-अंडर 64 का स्कोर बनाया, जो इस सीजन में उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। उन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत 69 के स्थिर स्कोर के साथ की थी, लेकिन बीच के राउंड्स में उन्हें थोड़ी मुश्किल हुई, जहां उन्होंने 76 और 74 का स्कोर बनाया, जिससे वे रैंकिंग में नीचे खिसक गए थे।

 

हालांकि, जोरदार समापन ने उन्हें 33 पायदान ऊपर पहुंचा दिया और वे संयुक्त रूप से 30वें स्थान पर आ गए। इस राउंड से न सिर्फ उनकी स्थिति में सुधार हुआ, बल्कि उन्हें एक बहुत जरूरी हौसला भी मिला, क्योंकि वे दुनिया की शीर्ष रैंकिंग में अपनी जगह वापस बनाने की कोशिश में लगे हैं।

 

थीगाला ने बैक नाइन से शुरुआत करते हुए 12वें और 16वें होल पर बर्डी लगाकर शानदार लय पकड़ी। इसके बाद फ्रंट नाइन, जो उनका दूसरा नाइन था, में उन्होंने छह और बर्डी लगाईं। उन्होंने पहले, दूसरे और पांचवें होल पर बर्डी बनाई और फिर राउंड के अंत में लगातार तीन बर्डी लगाकर शानदार अंदाज में अपना दौर खत्म किया। बिना किसी बोगी के खेला गया यह राउंड उनके बेहतरीन नियंत्रण और क्षमता को दर्शाता है।

 

वहीं, सुदर्शन येल्लामराजू ने भी शानदार वापसी की और 68 के क्लीन राउंड के साथ थीगाला के साथ संयुक्त 30वें स्थान पर पहुंच गए। उनके राउंड में चार बर्डी शामिल रहीं और उन्होंने एक भी शॉट नहीं गंवाया।

 

इस बीच, अक्षय भाटिया का दिन मिला-जुला रहा। 'पार-4' वाले 16वें होल पर 'ईगल' बनाने और चार बर्डी जोड़ने के बावजूद, दो 'डबल बोगी' और तीन अन्य 'बोगी' के कारण उनका स्कोर 1-ओवर 73 रहा। इसके चलते, दिन की शुरुआत टॉप-10 खिलाड़ियों में करने के बाद भी, वे खिसककर संयुक्त रूप से 23वें स्थान पर आ गए।

 

लीडरबोर्ड के शीर्ष पर, कैमरून यंग ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान लगातार अच्छा प्रदर्शन और शांत स्वभाव बनाए रखा। यहां तक कि आखिरी राउंड की शुरुआत में खुद पर एक स्ट्रोक की पेनाल्टी लगने के बाद भी, वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उनके आखिरी 4-अंडर 68 स्कोर ने उन्हें इस हफ्ते कुल 19-अंडर पर पहुंचा दिया, जिससे उन्हें छह शॉट की आरामदायक जीत मिली। वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी स्कॉटी शेफलर एक बार फिर दूसरे स्थान पर रहे, जो उनका लगातार तीसरा रनर-अप नतीजा है।

 

टूर्नामेंट के हालात सुबह हुई बारिश से प्रभावित हुए, जिससे अपने मुश्किल होने के लिए मशहूर 'ब्लू मॉन्स्टर' कोर्स नरम हो गया और खेल शुरू होने में देरी हुई। 'प्रेफर्ड लाइज' (गेंद को बेहतर जगह पर रखने की छूट) लागू थी, जिससे स्कोर बनाना सामान्य से थोड़ा आसान हो गया। दूसरी ओर, बेन ग्रिफिन ने तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि सी वू किम, सेप स्ट्राका और एडम स्कॉट ने चौथा स्थान साझा किया।

 

--आईएएनएस

 

 

 

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