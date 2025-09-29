Sahibzada Farhan Half Century : खिताबी मुकाबले में 57 रन बनाकर पवेलियन लौटे साहिबजादा फरहान

दुबई: पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 35 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। दाएं हाथ का यह सलामी बल्लेबाज 38 गेंदों में 57 रन बनाकर पवेलियन लौटा। उनकी इस पारी में 3 छक्के और 5 चौके शामिल रहे।

साहिबजादा फरहान ने फखर जमां के साथ पहले विकेट के लिए 9.4 ओवरों में 84 रन की साझेदारी की। इन दोनों बल्लेबाजों ने पावरप्ले के खेल तक 45 रन जुटा लिए थे। भारत को पहली सफलता दिलाने का श्रेय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को गया, जिन्होंने अपने दूसरे ओवर में सफलता हासिल की।

साहिबजादा फरहान का विकेट खिताबी मुकाबले में भारत के लिए बेहद अहम था। इस बल्लेबाज ने सुपर-4 मुकाबले में भी टीम इंडिया के खिलाफ अर्धशतक लगाते हुए 58 रन की पारी खेली थी।

साहिबजादा फरहान इस एशिया कप में ओमान के खिलाफ 29 रन की पारी खेल चुके थे। इसके बाद भारत के विरुद्ध ग्रुप स्टेज मुकाबले में उन्होंने 40 रन बनाए, लेकिन यूएई के खिलाफ महज 5 ही रन जुटा सके।

सुपर-4 मुकाबले में फरहान ने भारत के विरुद्ध 58 रन बनाने के बाद श्रीलंका के खिलाफ 24 रन बनाए थे। हालांकि, बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 4 रन ही बना सके।

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। भारतीय टीम तीन बदलावों के साथ मैच में उतरी है।

हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं। इनके स्थान पर जसप्रीत बुमराह, शिवम दुबे और रिंकू सिंह को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है।

भारतीय टीम एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ दो बार जीत दर्ज कर चुकी है। फैंस को उम्मीद है कि खिताबी मैच भी भारत ही अपने नाम करेगा। दोनों देश टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में पहली बार फाइनल खेल रहे हैं।