सिंहावलोकन 2025: विश्व के 10 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्होंने इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। 'साल 2025' क्रिकेट जगत के लिए कई भावनात्मक विदाई लेकर आया है। इस साल कुछ दिग्गज खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया। आइए, ऐसे ही 10 सितारों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने साल 2025 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया।

मार्टिन गप्टिल: साल की शुरुआत में ही न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ने 38 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा की। 14 साल के करियर में उन्होंने 47 टेस्ट, 198 वनडे और 122 टी20 मुकाबले खेले।

तमीम इकबाल: बांग्लादेशी क्रिकेटर ने जुलाई 2023 में ही संन्यास ले लिया था, लेकिन बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के अनुरोध पर उन्होंने 24 घंटों में ही संन्यास से वापसी कर ली। इसके बाद जनवरी 2025 में उन्होंने एक बार फिर संन्यास का ऐलान किया। तमीम बांग्लादेश की तरफ से 70 टेस्ट, 243 वनडे और 78 टी20 मैच खेल चुके हैं।

चेतेश्वर पुजारा: दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने संन्यास के ऐलान के साथ करीब डेढ़ दशक तक चले शानदार करियर का अंत किया। पुजारा ने भारत की ओर से 103 टेस्ट मुकाबलों में 19 शतकों के साथ 7,195 रन बनाए। इसके अलावा, उन्होंने भारत की तरफ से 5 वनडे मैच भी खेले।

ऋद्धिमान साहा: भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ने साल 2010 में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। वह नवंबर 2014 में भारत की तरफ से आखिरी बार खेलने उतरे। साहा ने देश के लिए 40 टेस्ट और 9 वनडे मैच खेले हैं।

दिमुथ करुणारत्ने: श्रीलंका के पूर्व कप्तान ने फरवरी में अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट का शतक पूरा किया। उन्होंने 100 टेस्ट में 16 शतक के साथ 7,222 रन बनाए, जबकि 50 वनडे मुकाबलों में 1,316 रन जुटाए।

निकोलस पूरन: जून में महज 29 वर्ष की उम्र में वेस्टइंडीज के विकेटकीपर-बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। पूरन ने वेस्टइंडीज के लिए 61 वनडे और 106 टी20 मैच खेले।

पीयूष चावला: लेग स्पिनर ने जून में संन्यास की घोषणा करते हुए करीब 2 दशक के अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत किया। उन्होंने भारत की तरफ से 3 टेस्ट, 25 वनडे और 7 टी20 मैच खेले, जिसमें कुल 43 विकेट हासिल किए।

हेनरिक क्लासेन: साउथ अफ्रीका के मशहूर विकेटकीपर-बल्लेबाज ने टी20 लीग को प्राथमिकता देने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने अपने करियर में 60 वनडे, 58 टी20 और 4 टेस्ट मुकाबले खेले।

क्रिस वोक्स: सितंबर में संन्यास के ऐलान के साथ इंग्लैंड के ऑलराउंडर ने 15 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर का शानदार अंत किया। 6 फीट 2 इंच लंबे इस खिलाड़ी ने इंग्लैंड की ओर से 62 टेस्ट मुकाबलों में 2,034 रन के साथ 192 विकेट हासिल किए। इसके अलावा, उन्होंने 122 वनडे मुकाबलों में 1,524 रन बनाने के साथ 173 विकेट निकाले। वोक्स ने इस देश के लिए 33 टी20 मुकाबले खेले, जिसमें 147 रन बनाने के साथ 31 विकेट भी अपने नाम किए।

अमित मिश्रा: भारत के लेग स्पिनर ने सितंबर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपने करियर में 76 टेस्ट, 64 वनडे और 16 टी20 मुकाबले खेले, जिसमें कुल 156 विकेट हासिल किए।

--आईएएनएस

आरएसजी/डीकेपी