सिंहावलोकन 2025: वनडे फॉर्मेट में शानदार रहा टीम इंडिया के लिए यह साल

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए साल 2025 वनडे फॉर्मेट में बेहद खास रहा है। इस साल भारत ने कुल 14 वनडे मुकाबले खेले, जिसमें 11 जीत दर्ज की। इस दौरान टीम इंडिया ने सिर्फ 3 ही मैच गंवाए।

इस साल भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को अपने घर पर मात दी, लेकिन उसे ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर वनडे सीरीज गंवानी पड़ी। आइए, इस साल सीरीज-दर-सीरीज टीम इंडिया के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।

भारत बनाम इंग्लैंड: भारत ने फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेली। नागपुर में खेले गए पहले मैच में इंग्लैंड को 248 रन पर समेटने के बाद भारत ने महज 38.4 ओवरों में 4 विकेट शेष रहते जीत दर्ज कर ली।

इसके बाद भारत ने कटक में इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली। यहां से इंग्लैंड का लक्ष्य अंतिम मुकाबले को जीतकर सम्मान बचाना था, लेकिन टीम इंडिया ने अहमदाबाद में 142 रन से बड़ी जीत दर्ज करते हुए 3-0 से क्लीन स्वीप किया।

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी: फरवरी से मार्च के बीच खेले गए इस टूर्नामेंट को टीम इंडिया ने अपने नाम किया। भारत ने ग्रुप-ए के अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ हाईवोल्टेज मैच में इतने ही अंतर से जीत हासिल की। टीम इंडिया ने अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त देकर शान से सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

भारत ने सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज की। खिताबी मुकाबले में उसके सामने न्यूजीलैंड की टीम थी, जिसे 4 विकेट से मात देकर टीम इंडिया ने ट्रॉफी अपने नाम की।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया: इस साल लगातार 8 मुकाबले जीतने के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर अक्टूबर में तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेली, जिसमें उसे 1-2 से शिकस्त मिली।

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पर्थ में खेले गए मुकाबले को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 7 विकेट से जीता। इसके बाद मेजबान टीम ने एडिलेड में खेले गए मुकाबले को 2 विकेट से अपने नाम करते हुए सीरीज पर कब्जा कर लिया। भारत के पास अंतिम मुकाबला जीतकर सम्मान बचाने का मौका था, जिसमें टीम इंडिया सफल रही। भारत ने विराट कोहली (नाबाद 74) और रोहित शर्मा (नाबाद 121) की शानदार साझेदारी के दम पर 9 विकेट से जीत हासिल की।

भारत बनाम साउथ अफ्रीका: टीम इंडिया ने नवंबर-दिसंबर के बीच साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 3 मुकाबलों की घरेलू वनडे सीरीज खेली, जिसे 2-1 से अपने नाम किया।

भारत ने रांची में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले को 17 रन से जीता। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 349/8 का स्कोर बनाया। साउथ अफ्रीकी टीम 49.2 ओवरों में 332 रन पर सिमट गई।

इसके बाद टीम इंडिया को रायपुर में खेले गए हाईस्कोरिंग मुकाबले में 4 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 358 रन बनाए, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 49.2 ओवरों में 4 विकेट शेष रहते जीत दर्ज कर ली।

यहां से तीसरा वनडे मैच निर्णायक बन गया था। विशाखापत्तनम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 270 रन पर समेटकर महज 39.5 ओवरों में 9 विकेट शेष रहते जीत दर्ज की। यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 116 रन बनाए, जबकि रोहित शर्मा ने 75 रन की पारी खेली। कोहली 65 रन बनाकर नाबाद रहे।

--आईएएनएस

आरएसजी/डीकेपी