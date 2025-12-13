सिंहावलोकन 2025: पीएसजी ने पहली बार जीता चैंपियंस लीग का खिताब

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) फ्रांस का एक प्रतिष्ठित क्लब है। क्लब की स्थापना 1970 में हुई थी। यह क्लब लोकप्रियता के साथ-साथ दुनिया के धनी क्लबों में से एक माना जाता है। इस क्लब के लिए अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, ब्राजील के नेमार और फ्रांस के किलियन एमबापे जैसे खिलाड़ी लंबे समय तक खेल चुके हैं। इसके बावजूद पीएसजी चैंपियंस लीग जैसा प्रतिष्ठित खिताब नहीं जीत सकी थी। टीम का चैंपियंस लीग जीतने का सपना 2025 में पूरा हुआ।

31 मई को पीएसजी ने म्यूनिख में हुए फाइनल में इंटर मिलान को 5-0 से हराकर चैंपियंस लीग 2025 का खिताब जीता था।

पीएसजी की जीत में फ्रांस के डेसिरे डौए और सेनी मायुलु जैसे युवा फ्रांसीसी खिलाड़ियों की अहम भूमिका रही। 19 वर्षीय फॉरवर्ड डेसिरे डोए ने 2 गोल किए, जबकि उनके स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में आए सेनी मायुलु ने भी एक गोल किया। डौए ने मैदान पर एक घंटे से कुछ अधिक समय में दो गोल किए और एक अन्य गोल में सहायता की, जिसके बाद दूसरे हाफ में उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया गया।

अशरफ हकीमी और ख्विचा क्वारात्स्खेलिया के 1-1 गोलों ने डूए के दोहरे गोल में योगदान दिया। इन गोलों की मदद से पीएसजी ने चैंपियंस लीग के 70 साल के इतिहास में फाइनल में सबसे बड़ी जीत दर्ज की।

पीएसजी के लिए अशरफ हकीमी ने (12वें), डौए ने (20वें और 63वें), ख्विचा क्वारात्स्खेलिया ने (73वें), और सेनी मायुलु ने (86वें) मिनट में गोल किया और अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई।

पीएसजी फुटबॉल की दुनिया में बड़े खिलाड़ियों को अपने साथ रखने और महंगे ट्रांसफर के लिए जानी जाती है, लेकिन अपनी स्थापना के पिछले 54 साल में चैंपियंस लीग नहीं जीत पाई थी। 2025 टीम के लिए यादगार और ऐतिहासिक रहा। टीम ने न सिर्फ अपनी पहली चैंपियंस लीग जीती, बल्कि लीग के इतिहास में सबसे बड़े अंतर से फाइनल जीता। इस जीत के बाद फुटबॉल क्लब के रूप में पीएसजी का दबदबा और बढ़ा है।

--आईएएनएस

