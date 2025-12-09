सिंहावलोकन 2025: खेल जगत के लिए खास रहा ये साल, भारत ने जीते बड़े खिताब

नई दिल्ली, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। साल 2025 में भारतीय खेल जगत ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। इस दौरान पुरुषों के साथ देश की महिलाओं ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। आइए, ऐसी ही कुछ बड़ी उपलब्धियों के बारे में जानते हैं।

चैंपियंस ट्रॉफी: इस खिताब के लिए 8 टीमें दावेदार थीं, लेकिन टीम इंडिया ने अजेय रहते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। भारत ने ग्रुप-ए मुकाबलों में बांग्लादेश को 6 विकेट से मात दी, जिसके बाद पाकिस्तान पर इसी अंतर के साथ जीत दर्ज की। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 44 रन से मुकाबला अपने नाम करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया, जिसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज करते हुए टाइटल जीता।

एशिया कप: टी20 फॉर्मेट के इस टूर्नामेंट में भारत को ग्रुप ए में रखा गया, जिसमें उसने यूएई, पाकिस्तान और ओमान को शिकस्त देकर सुपर-4 में जगह बनाई। सुपर-4 में टीम इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को मात दी, जिसके बाद बांग्लादेश को हराया। श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में जीत दर्ज करते हुए फाइनल में प्रवेश किया। इसी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम तीसरी बार भारत के सामने थी, जिसमें टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत हासिल करते हुए खिताब अपने नाम किया।

विमेंस वनडे वर्ल्ड कप: भारत ने 7 में से 3 मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। खिताबी मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 52 रन से जीत दर्ज करते हुए क्रिकेट इतिहास में पहली बार विश्व कप खिताब जीता।

विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप: भारत की महिला कबड्डी टीम ने भी इस साल अपना दबदबा दिखाया। इस टीम ने बांग्लादेश के ढाका में खेले गए फाइनल में चीनी ताइपे को 35-28 से मात दी। यह महिला कबड्डी टीम का लगातार दूसरा विश्व कप खिताब था।

विमेंस ब्लाइंड टी 20 वर्ल्ड कप: भारत ने इस विश्व कप में एक भी मुकाबला नहीं गंवाया। टीम इंडिया ने श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, यूएसए और पाकिस्तान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने नेपाल को 7 विकेट से रौंदकर ट्रॉफी अपने नाम की। यह टूर्नामेंट पहली बार आयोजित किया गया था।

सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप: भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। इस दौरान टीम इंडिया ने अपने धैर्य और साहस का परिचय दिया।

एशिया कप हॉकी: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप हॉकी 2025 के फाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम कर लिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने 2026 एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए सीधी क्वालिफिकेशन पक्की कर ली।

