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सिंगापुर ओपन 2026: प्रणॉय ने जोनाथन क्रिस्टी को हराया, ध्रुव-कपिला मिक्स्ड डबल्स में आगे बढ़े

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 28, 2026, 03:19 AM

सिंगापुर, 27 मई (आईएएनएस)। भारत के एचएस प्रणॉय ने बुधवार को सिंगापुर इंडोर स्टेडियम में सिंगापुर ओपन के दूसरे दिन 61 मिनट तक चले मुकाबले में इंडोनेशिया के वर्ल्ड नंबर 5 जोनाथन क्रिस्टी को 10-21, 21-12, 21-18 से हराया।

मिक्स्ड डबल्स में, ध्रुव कपिला और तनीषा क्रैस्टो ने मलेशिया के वोंग टिएन सी और लिम चियू सिएन को 21-14, 20-22, 21-13 से हराकर अगले राउंड में जगह बनाई।

पहले वर्ल्ड नंबर 6 प्रणॉय ने पहला गेम हारने के बाद जबरदस्त वापसी की। पिछली मुलाकातों में क्रिस्टी के 7-3 से आगे होने के बावजूद, भारतीय खिलाड़ी ने 2-2 से दूसरा गेम अपने नियंत्रण में कर लिया और इंडोनेशियाई खिलाड़ी को कभी भी खुद से बेहतर नहीं खेलने दिया, और गेम 21-12 से जीता।

निर्णायक गेम चिंताजनक था। शुरुआती मुकाबलों में जोनाथन ने बढ़त बनाए रखी, लेकिन आखिरी स्टेज में मैच का रूख प्रणय की तरफ हो गया। 16-18 से पीछे चल रहे भारतीयों ने लगातार पांच पॉइंट बनाकर 21-18 से जीत पक्की कर ली। प्रणय का अगला मुकाबला राउंड ऑफ 16 में सिंगापुर के लोह कीन यू से होगा, जिन्होंने भारत के किदांबी श्रीकांत को 22-20, 19-21, 21-17 से हराया।

मिक्स्ड डबल्स में, ध्रुव और तनिषा ने पहला गेम अपने नाम किया, जिसके बाद मलेशियाई खिलाड़ियों ने मैच को डिसाइडर में पहुंचा दिया। भारतीय जोड़ी ने जोरदार जवाब दिया, आखिरी गेम में 7-6 से नियंत्रण हासिल करके 58 मिनट में 21-13 से जीत पक्की कर ली।

महिला एकल में, मालविका बंसोड़ लिन सियांग टी से 21-11, 19-21, 12-21 से हार गईं।

मंगलवार को, भारतीय सीनियर खिलाड़ी पीवी सिंधु और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी ने अपने-अपने विपक्षी को हराकर अगले राउंड में पहुंचकर सिंगापुर ओपन कैंपेन की सकारात्मक शुरुआत की।

सिंधु ने महिला एकल में इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वर्दानी को 21-17, 21-18 से हराया, जबकि सात्विक-चिराग ने पुरुष डबल्स में चेन जी यी और प्रेस्ली स्मिथ को 26-28, 21-15, 21-13 से हराया।

2022 एडिशन की चैंपियन सिंधु ने पांचवीं सीडेड इंडोनेशियाई खिलाड़ी को सीधे गेम में हराकर अपना हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 3-3 से बराबर कर लिया। भारतीय खिलाड़ी ने शुरुआती गेम में चार अंक की बढ़त के साथ नियंत्रण बनाया। सिंधु ने जल्दी वापसी करते हुए स्कोर 16-16 से बराबर कर लिया और फिर लगातार पांच अंक जीतकर पहला गेम जीत लिया।

दूसरे गेम में हर अंक के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिसमें सिंधु ने अहम मौकों पर बढ़त बनाई और फिर सीधे गेम में मैच अपने नाम कर लिया। अब उनका सामना प्री-क्वार्टर फाइनल में जापान की रीको गुंजी से होगा।

पुरुष डबल्स में, वर्ल्ड नंबर 4 सात्विक-चिराग ने कड़े मुकाबले में सात गेम अंक बचाने के बावजूद पहला गेम गंवा दिया। भारतीय जोड़ी ने जबरदस्त जवाब दिया और फिर तीसरे गेम में दबदबा बनाया, और एक घंटे 15 मिनट के खेल के बाद इसे 21-13 से अपने नाम कर लिया।

पुरुष एकल में आयुष शेट्टी ने विक्टर लाई को कड़ी टक्कर दी। पहला गेम 21-11 से जीतने के बाद, भारतीय टीम वैसी तेजी नहीं दिखा पाई और आखिर में अगले गेम में 14-21, 12-21 से हार गई।

--आईएएनएस

पीएके

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