सफलता का जश्न देख खुशी होती है, स्मृति ईरानी से सम्मानित होकर बोलीं महिला मुक्केबाज

ग्रेटर नोएडा, 24 सितंबर (आईएएनएस)। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करने वाली चार महिला मुक्केबाजों को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाने वाले बॉक्सर विजेंदर सिंह मौजूद थे।

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में पदक जीतने वाली पूजा रानी, मीनाक्षी, जैस्मिन और नूपुर शेरोन को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सम्मानित किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा, "बॉक्सिंग फेडरेशन आपकी सफलता पर खुश हो सकता है। आप सभी ने फेडरेशन के सहयोग और समन्वय करते हुए राष्ट्र को गौरव दिलाया है। सभी को आपका मेडल दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी मेहनत नहीं दिखाई दे रही होगी। यह आपके तकनीक की जीत है, यह आपके अनुशासन और धैर्य की जीत है, खेल के प्रति श्रद्धा की जीत है।"

उन्होंने कहा,"एक महिला और हिंदुस्तानी होने के नाते आपके सामने खड़े होकर जितना गौरव की अनुभूति करूं, उतना कम होगा। मैं चाहती हूं कि आप सभी ओलंपिक में भी देश के लिए पदक जीतें। सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूं।"

ओलंपिक में बॉक्सिंग में भारत को पहला मेडल दिलाने वाले विजेंदर सिंह ने कहा, फेडरेशन ने जिस तरह महिला मु्क्केबाजों का सम्मान किया है, वे धन्यवाद के पात्र हैं। 15 से 22 नवंबर तक नोएडा में विश्व मुक्केबाजी कप होने जा रही है। यह बहुत बड़ा इवेंट है। हमारी महिला मुक्केबाजों ने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रांज मेडल हासिल किया है। युवाओं को खेले इंडिया में के माध्यम से बॉक्सिंग में भाग लेना चाहिए। अगर उनमें क्षमता है, तो निश्चित रूप से आगे आएंगे।

आईएएनएस से बात करते हुए पूजा रानी ने कहा कि विश्व चैंपियनशिप में हमने पदक जीता। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसके लिए हमें सम्मानित किया है। हमें काफी अच्छा लग रहा है। युवाओं से मैं यह कहना चाहती हूं कि वह किसी भी क्षेत्र में जाएं अनुशासन और समर्पण के साथ काम करें।

सिल्वर मेडल विजेता नुपूर शेरॉन ने कहा, विश्व चैंपियनशिप में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा था। हमारा अगला लक्ष्य विश्व मुक्केबाजी कप में मेडल जीतना है। अगला विश्व मुक्केबाजी कप नोएडा में ही होने वाला है। हमारी पूरी कोशिश अपने-अपने भार वर्ग में पदक जीतने की होगी।

बॉक्सर मीनाक्षी ने कहा, हमारा सम्मान करने के लिए सभी का आभार व्यक्त करती हूं। हमारी सफलता में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अहम योगदान रहा है।

--आईएएनएस

पीएके