सैफ विमेंस चैंपियनशिप: सांफिदा का एकमात्र गोल, भूटान को हराकर फाइनल में भारत

मडगांव (गोवा), 3 जून (आईएएनएस)। मेजबान भारत ने बुधवार को सेमीफाइनल में भूटान के खिलाफ 1-0 से जीत दर्ज करते हुए सैफ विमेंस चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में जगह पक्की कर ली। 6 जून को फाइनल में भारत का सामना डिफेंडिंग चैंपियन बांग्लादेश से होगा।

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हेड कोच क्रिसपिन छेत्री ने उस टीम में दो बदलाव किए, जिसने पिछले ग्रुप चरण में बांग्लादेश को 3-0 से हराया था। प्यारी जाक्सा और संगीता बासफोर की जगह करिश्मा शिरवोइकर और प्रियंका देवी नोरम को शुरुआती लाइनअप में जगह मिली।

पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में सांफिदा नोंगरुम ने एकमात्र गोल 58वें मिनट में दागा। भारत को शुरुआती पलों में अपनी लय पाने में संघर्ष करना पड़ा। इस बीच भूटान ने रक्षात्मक रवैया अपनाया, अपनी हाफ में काफी पीछे रहकर खेला और भारत को दबाव बनाने का मौका दिया।

गोल का पहला मौका तीसरे ही मिनट में आया, जब पीछे से आई गेंद ने भूटान के डिफेंस में अफरा-तफरी मचा दी। गोलकीपर संगीता मोंगर गेंद को ठीक से अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकीं। मौके का फायदा उठाने के लिए करिश्मा तेजी से आगे बढ़ीं। हालांकि, उनके पहले टच में थोड़ी तेजी थी, जिससे नामग्याल डेमा को खतरा टालने का मौका मिला।

भारत ने गेंद पर अपना दबदबा बनाए रखा, लेकिन आखिरी छोर पर उनकी सटीकता में कमी दिखी। 11वें मिनट में, करिश्मा को बाईं ओर काफी खाली जगह मिली, जहां से उन्होंने सौम्या गुगुलोथ को गेंद पास की। हालांकि, फॉरवर्ड खिलाड़ी का पहला प्रयास कमजोर था और संगीता ने उसे आसानी से पकड़ लिया।

चार मिनट बाद, भूटान ने अपने आक्रामक तेवरों की एक झलक दिखाई। जाम्येंग की थ्रो-इन को पूरी तरह से क्लियर नहीं किया जा सका, और गेंद आखिरकार बॉक्स के बीच में कप्तान पेमा शेरिंग के पास जा गिरी। उनके प्रयास को भारतीय कप्तान और गोलकीपर पंथोई चानू एलांगबम ने आसानी से नाकाम कर दिया।

जैसे-जैसे हाफ आगे बढ़ा, भारत अपनी लय में आ गया और मिडफील्ड के जरिए खेल पर अपना नियंत्रण बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले हाफ को 71 प्रतिशत गेंद पर कब्जे के साथ खत्म किया, लेकिन विंगर सौम्या गुगुलोथ और मिडफील्डर संफिदा नोंगरुम अच्छी स्थितियों का फायदा नहीं उठा पाईं।

ब्रेक के बाद छेत्री ने तीन आक्रामक बदलाव किए। मनीषा कल्याण ने प्रियंका देवी नौरेम की जगह टूर्नामेंट में अपना डेब्यू किया, मालविका ने सौम्या गुगुलोथ की जगह ली और संगीता बसफोरे करिश्मा की जगह मैदान पर आईं। इन बदलावों से भारत के आक्रामक खेल में तुरंत ही अधिक तेजी और तालमेल आ गया।

खेल दोबारा शुरू होने के सिर्फ 6 मिनट बाद, मनीषा ने एक शानदार क्रॉस से अपनी काबिलियत दिखाई, जो बिना किसी रोक-टोक के अवेका सिंह तक पहुंचा, लेकिन मिडफील्डर गेंद को अपने काबू में नहीं कर पाईं।

आखिरकार, 58वें मिनट में भारत की लगातार कोशिशों का फल मिला। पेनाल्टी एरिया के किनारे पर हुई एक झड़प के बाद, भूटान की गोलकीपर संगीता अपनी गोल-लाइन से आगे निकल आई थीं। शुरुआत में ऐसा लगा कि अवेका गोल कर देंगी, लेकिन गेंद उछलकर संगीता बसफोरे की तरफ चली गई, जिन्होंने बहादुरी से गेंद को सिर से आगे संफिदा नोंगरुम की तरफ बढ़ा दिया। मिडफील्डर ने जबरदस्त संयम दिखाते हुए, एक टच लिया और फिर गोलकीपर को छकाते हुए स्कोर किया। इस गोल से मैच का गतिरोध टूटा। यह भारत के लिए उनका दूसरा अंतरराष्ट्रीय गोल था।

भूटान ने अनुशासन बनाए रखा और उन्हें भेदना मुश्किल रहा, जबकि उनकी गोलकीपर ने कई अहम बचाव करके अपनी टीम को मैच में बनाए रखा। आखिरकार, सांफिदा का गोल ही जीत के लिए काफी साबित हुआ और भारत ने एक कड़े मुकाबले में जीत हासिल करके फाइनल में जगह बना ली।

--आईएएनएस

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