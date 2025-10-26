खेल

सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप : मेडल टैली में शीर्ष पर भारत, अंतिम दिन होंगे ये इवेंट्स

Oct 26, 2025, 05:34 AM

रांची, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में जारी साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन तक भारत मेडल टैली में शीर्ष पर बना हुआ है। भारत कुल 32 पदकों (12 गोल्ड, 14 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज) के साथ शीर्ष पर है।

श्रीलंका कुल 23 मेडल (8 गोल्ड, 6 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज) के साथ दूसरे पायदान पर मौजूद है, जबकि नेपाल 3 ब्रॉन्ज के साथ मेडल टैली में तीसरे स्थान पर है।

रविवार को पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक, 800 मीटर दौड़, 10,000 मीटर दौड़, हैमर थ्रो, 200 मीटर और 4x400 मीटर रिले आयोजित होगी। वहीं, महिलाएं 400 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, 200 मीटर दौड़, भाला फेंक, 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, 10,000 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़ और 4x400 मीटर रिले में हिस्सा लेंगी।

भारत ने साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के दूसरे दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 गोल्ड, 8 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज अपने नाम किए। चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारतीय एथलीट्स ने बाधा दौड़, मिडल डिस्टेंस और थ्रोइंग इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन किया।

100 मीटर हर्डल में नंदिनी ने 13.56 सेकंड का समय निकालते हुए गोल्ड जीता। उनकी साथी मौमिता ने सिल्वर अपने नाम किया। वहीं, पुरुषों के 110 मीटर बाधा दौड़ में मानव आर ने गोल्ड, जबकि कृषिक एम ने ब्रॉन्ज जीता।

पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में अर्जुन वास्कले ने गोल्ड अपने नाम किया, जबकि महिलाओं में संजना सिंह ने भारत की झोली में एक और गोल्ड डाला। महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में नीरू पाठक ने गोल्ड जीता।

महिला डिस्कस थ्रो में भारत की सीमा ने गोल्ड, जबकि निधी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पुरुषों की डिस्कस थ्रो में कृपाल सिंह ने गोल्ड पर कब्जा किया, जबकि निर्भय सिंह ने सिल्वर जीता।

भारत को अंतिम दिन अपने एथलीट्स से कुछ और पदकों की आस है। फिलहाल भारत और श्रीलंका के अलावा, कोई अन्य देश गोल्ड पर कब्जा नहीं कर सका है।

--आईएएनएस

आरएसजी

