सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप: भारत 20 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर

Oct 27, 2025, 06:30 AM

रांची, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित चौथे दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन हो गया। 20 स्वर्ण पदकों के साथ भारतीय दल ने अंकतालिका में शीर्ष स्थान पर जगह बनाई। चैंपियनशिप 24 से 26 अक्टूबर तक आयोजित थी।

भारतीय दल 20 स्वर्ण पदकों और कुल 58 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। श्रीलंका ने भी बेहद प्रभावी प्रदर्शन किया और 16 स्वर्ण सहित 40 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। दो रजत और चार कांस्य पदक के साथ नेपाल तीसरे स्थान पर रही। बांग्लादेश (3 कांस्य) और मालदीव (1 कांस्य) चौथे और पांचवें स्थान पर रहे। भूटान को चैंपियनशिप में एक भी पदक नहीं मिला।

चैंपियनशिप के अंतिम दिन (रविवार को), कई स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन और नए मीट रिकॉर्ड देखने को मिले। पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में, भारत के रुचित मोरी ने 50.10 सेकंड के नए मीट रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, उनके बाद कुडा लियानागे अयोमा (श्रीलंका) और कर्ण बाग (भारत) का स्थान रहा।

महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में, श्रीलंका की के.एच. अराच्चिगे दासुन ने 58.66 सेकंड का नया मीट रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने अरल लोकु (श्रीलंका) और ओलिम्बा स्टेफी (भारत) को पीछे छोड़ दिया। पुरुषों की भाला फेंक में, पथिरगे रूम्स (श्रीलंका) ने 84.29 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, उनके बाद रणसिंघे जगत (श्रीलंका) और उत्तम पाटिल (भारत) का स्थान रहा।

पुरुषों की लंबी कूद में, भारत के मोहम्मद साजिद ने 7.68 मीटर की छलांग के साथ स्वर्ण पदक जीता, उसके बाद उनागोला येस्वेस्मी (श्रीलंका) और सरुन पयासिंह (भारत) का स्थान रहा। महिलाओं की ऊंची कूद में, रीत राठौर (भारत) ने 1.76 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता, उनके बाद गमागे रानिंडी (श्रीलंका) और सुप्रिया (भारत) रहीं।

महिलाओं की भाला फेंक में, श्रीलंका की हटराबगे लेका नदीका ने 60.14 मीटर की छलांग लगाकर नया मीट रिकॉर्ड बनाया, जो 2008 के 51.70 मीटर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ता है। भारत की करिश्मा सानिल और दीपिका ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीते।

पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में, अभिषेक (भारत) ने 30:29.46 के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, उसके बाद राजन रोकाया (नेपाल) और प्रिंस कुमार (भारत) रहे। पुरुषों की हैमर थ्रो में, भारत के दमनीत सिंह ने 66.99 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता, उसके बाद आशीष जाखड़ (भारत) और के.के. दमिथ मधार (श्रीलंका) रहे।

महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में, अमनदीप कौर (भारत) ने 2:04.66 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, उनके बाद कोडिथुवाक्कु ताक्षी (श्रीलंका) और थोटा संकीर्तन (भारत) रहे। पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में, डी.एम. हर्ष एस. करुणा (श्रीलंका) ने 1:51.96 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, उनके बाद सोम बहादुर कुमाल (नेपाल) और मोगाली वेंकटराम रेड्डी (भारत) रहे।

महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में, श्रीलंका की मोहम्मद यामिक फातिमा ने 23.58 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत की साक्षी चव्हाण और नीरू पाठक ने रजत और कांस्य पदक जीते।

पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में श्रीलंका ने 3:05.12 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, जो भारत (3:05.38) और बांग्लादेश (3:15.00) से थोड़ा ही आगे था। महिलाओं की 4x400 मीटर रिले में भारत की महिला टीम ने 3:34.70 के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, उसके बाद श्रीलंका (3:35.71) और बांग्लादेश (3:55.63) का स्थान रहा।

