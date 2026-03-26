सैफ अंडर-20: पाकिस्तान के खिलाफ हाईवोल्टेज मुकाबले के साथ भारत करेगा अभियान की शुरुआत

माले (मालदीव), 25 मार्च (आईएएनएस)। भारत की अंडर-20 पुरुष टीम गुरुवार को माले के नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ एक जोरदार मुकाबले के साथ अपने सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप अभियान की शुरुआत करेगी।

भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। भारत अपने दूसरे मैच में 28 मार्च को बांग्लादेश से भिड़ेगा। ग्रुप में सिर्फ दो मैच होने के कारण, एक भी जीत सेमीफाइनल में जगह पक्की करने में निर्णायक साबित हो सकती है।

ग्रुप-बी के पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से हराया है। इस नतीजे का मतलब है कि पाकिस्तान गुरुवार के मैच में अपनी नॉकआउट की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए जीत की जरूरत के साथ उतरेगा। इसलिए, भारत को एक दृढ़ प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी मजबूत साख के बावजूद यह मुकाबला काफी मुश्किल हो सकता है।

'ब्लू कोल्ट्स' ने 2019, 2022, 2023 और 2025 में यह खिताब जीता है। दूसरी ओर, पाकिस्तान अपनी जोरदार खेल शैली के लिए जाना जाता है और वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके भारत की लय बिगाड़ने की कोशिश करेगा। साथ ही, उसके कई खिलाड़ी अभी अपना दूसरा ही अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं, जिसका मतलब है कि इस स्तर पर टीम के पास अनुभव की कमी है।

भारत के अंडर-20 टीम के कोच महेश गवाली ने टूर्नामेंट की शुरुआत एक सकारात्मक नोट पर करने पर जोर देते हुए कहा, "भारत-पाकिस्तान का मैच हमेशा बड़ा होता है, लेकिन हम इसे किसी भी दूसरे मैच की तरह ही ले रहे हैं। हमारे लिए हर मैच अहम है। इसलिए हमारा ध्यान टूर्नामेंट की अच्छी शुरुआत करने और एक सकारात्मक शुरुआत करने पर है। साथ ही, हमें सतर्क रहना होगा और संयम तथा अनुशासन के साथ खेलना होगा।"

गवाली ने कहा, "हमारी टीम में कुछ अनुभवी खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन यह सभी के लिए एक नई शुरुआत है। फुटबॉल इतिहास के भरोसे नहीं चलता। उस दिन आप कैसा प्रदर्शन करते हैं, यही मायने रखता है। इसलिए, हमें अपना ध्यान केंद्रित रखना होगा और अच्छा प्रदर्शन करना होगा। यह चैंपियनशिप आने वाले एएफसी अंडर20 एशियन कप क्वालीफायर्स की तैयारी के तौर पर भी काम करती है, लेकिन भारतीय खेमे का पूरा ध्यान अभी के मुकाबले पर ही टिका हुआ है। हम हर मैच पर अलग से ध्यान देना चाहते हैं और इस प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं। पाकिस्तान एक अच्छी टीम है। उनके खिलाड़ियों में अच्छा तालमेल है और उनके पास अच्छे युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे।"

--आईएएनएस

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