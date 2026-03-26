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सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप: भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से रौंदकर टूर्नामेंट से बाहर किया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 26, 2026, 04:45 PM

माले (मालदीव), 26 मार्च (आईएएनएस)। भारत ने सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 के अपने शुरुआती मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 से शानदार जीत दर्ज की। इस मुकाबले के हीरो ओमांग डोडुम रहे, जिन्होंने दूसरे हाफ (64वें और 88वें) में 2 गोल दागे। गुरुवार को माले के नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए ग्रुप-बी के मुकाबले में जीत के साथ 'ब्लू कोल्ट्स' ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इसके साथ ही पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया।

इस जबरदस्त जीत के साथ, भारतीय टीम आसानी से नॉकआउट दौर में पहुंच गई है। ग्रुप चरण के अपने अभियान को समाप्त करने के लिए 'ब्लू कोल्ट्स' अब 28 मार्च को बांग्लादेश का सामना करेंगे।

इस शानदार जीत से टूर्नामेंट में भारत को शुरुआती बढ़त मिल गई है। ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करने और ग्रुप ए के उपविजेता के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए उन्हें सिर्फ एक अंक की जरूरत है।

भारत ने आक्रामक शुरुआत की और दो मिनट के भीतर ही एक मौका बना लिया। विशाल यादव दाईं ओर से तेजी से आगे बढ़े और ओमांग डोडुम के लिए बॉक्स में एक खतरनाक क्रॉस डाला, लेकिन फॉरवर्ड खिलाड़ी उसे गोल में नहीं बदल पाए। तीसरे ही मिनट में गुरनाज सिंह ने सूझबूझ दिखाते हुए बॉक्स में एक सटीक 'थ्रू-बॉल' डाली।

कुछ ही देर बाद सफलता हाथ लगी। यादव की दौड़ को भांपते हुए, गुरनाज सिंह ग्रेवाल ने पाकिस्तान के डिफेंस के ऊपर से गेंद उछाली। विंगर ने गेंद को अच्छे से कंट्रोल किया और एक शॉट लगाने की कोशिश की, जिसे रोक दिया गया। हालांकि, उन्होंने 'रिबाउंड' पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने बाएं पैर से 'नियर पोस्ट' पर गोल करके भारत को शुरुआती बढ़त दिला दी।

इस गोल से भारत का आत्मविश्वास बढ़ा, लेकिन पाकिस्तान धीरे-धीरे मैच में जम गया और भारतीय डिफेंस की परीक्षा लेने लगा। वे दो मौकों पर बराबरी करने के बेहद करीब पहुंचे, लेकिन गोलकीपर सूरज सिंह अहीबम ने उन्हें रोक दिया। सूरज ने दो बेहतरीन बचाव किए।

सबसे पहले, खोबैब खान ने नजीबुल्लाह के लिए एक गेंद उछाली, जो रोशन सिंह थांगजम को छकाकर आगे निकल गए। जैसे ही उन्होंने शॉट लगाने की तैयारी की, सूरज अपनी जगह से तेजी से आगे बढ़े और सही समय पर बीच-बचाव करके गोल बचा लिया। इसके तुरंत बाद, नजीबुल्लाह ने सिर से गेंद को खान की तरफ उछाला, लेकिन पाकिस्तानी स्ट्राइकर की यह कोशिश भी भारतीय गोलकीपर ने एक बार फिर नाकाम कर दी।

हालांकि, पहले हाफ में पाकिस्तान को बराबरी करने के कई मौके मिले, लेकिन भारतीय डिफेंस और गोलकीपर सूरज अहेइबम ने डटकर मुकाबला किया और कई अहम बचाव करके गोल होने से रोक दिया। पाकिस्तान के हाथ से निकले ये मौके उन्हें भारी पड़े।

दूसरे हाफ में, भारत ने एक तेज जवाबी हमले के जरिए अपनी बढ़त दोगुनी कर ली। सैमसन अहोंगशांगबम गेंद को डिफेंस से निकालकर बाईं ओर ले गए, और फिर एक सटीक क्रॉस के जरिए गेंद ऋषि सिंह निंथौखोंगजम को पास कर दी। ऋषि ने गेंद डोडुम की तरफ बढ़ाई। डोडुम गोलकीपर ज़ुल्कुरनैन से पहले गेंद तक पहुँच गए और 64वें मिनट में सिर से मारकर गेंद को गोल में पहुंचा दिया।

दो गोल की बढ़त के साथ, भारत ने खेल की गति पर अपना नियंत्रण बनाए रखा, जबकि पाकिस्तान खेल में वापसी का कोई रास्ता तलाशता रहा। भारतीय डिफेंस मजबूत और अनुशासित बना रहा, जिससे पाकिस्तान को ज्यादा मौके नहीं मिल पाए।

मैच के आखिर में भारत ने जीत पक्की कर ली। 88वें मिनट में, मुहम्मद जुनैद ने पेनाल्टी एरिया के अंदर प्रशांत जाजो को गिरा दिया, जिसके बाद रेफरी वीरेंद्र राय ने भारत को पेनाल्टी किक दे दी। डोडुम ने आगे बढ़कर एक जोरदार शॉट लगाया और गोल कर दिया। यह उनका मैच का दूसरा गोल था और इसके साथ ही भारत की जीत पर कोई शक नहीं रह गया।

--आईएएनएस

आरएसजी

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