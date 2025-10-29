खेल

सीएसए टी20 चैलेंज से एनरिक नॉर्टजे क्रिकेट में वापसी को तैयार

Oct 29, 2025, 06:39 AM

डरबन, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। इंजरी की वजह से लंबे समय से क्रिकेट से दूर दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्टजे मैदान पर वापसी को तैयार हैं। नॉर्टजे क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) टी20 चैलेंज से वापसी कर रहे हैं। शनिवार को किंग्समीड में टस्कर्स के खिलाफ वह उतर सकते हैं। वे डरबन स्थित डॉल्फिंस के लिए खेलते हुए नजर आएंगे।

डॉल्फिंस द्वारा जारी बयान में दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने कहा, "व्यक्तिगत और टीम के नजरिए से, मैदान पर वापसी करना बहुत अच्छा होगा। मैं हमेशा सकारात्मक, प्रेरित और उत्साहित रहता हूं, लेकिन जब आप पुनर्वास के अंतिम चरण में पहुंचते हैं, तो आप फिर से खेलना चाहते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए पिछले एक या दो सप्ताह शायद बाकी महीनों की तुलना में ज्यादा निराशाजनक रहे हैं।"

राष्ट्रीय टीम में वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं अभी जहां हूं, वहां बहुत खुश हूं, मैदान पर प्रदर्शन टीम में वापसी की राह तय करेगा।

29 अक्टूबर से 30 नवंबर तक होने वाले टी20 चैलेंज में, सभी आठ डिवीजन 1 टीमें एक-दूसरे से भिड़ेंगी और फिर आईपीएल-शैली के प्लेऑफ चरण में प्रवेश करेंगी, जिसमें फाइनल से पहले एक एलिमिनेटर और दो क्वालीफायर शामिल होंगे। इस प्रारूप में, नॉर्टजे को अगले महीने में अधिकतम 10 मैच खेलने का मौका मिलेगा।

दक्षिण अफ्रीका के लिए जून 2024 में टी20 विश्व कप के फाइनल में आखिरी बार खेलने वाले नॉर्टजे इंजरी से पूरी तरह उबर चुके हैं। इंजरी की वजह से जिम्बाब्वे में आयोजित टी20 सीरीज, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में सीमित ओवरों की सीरीज के लिए नहीं खेल पाए थे। इंजरी की वजह से ही पिछले साल टेस्ट में उनकी वापसी टल गई थी। तब, उनकी पैर की अंगुली में फ्रैक्चर के साथ ही पीठ में चोट लगी थी। इस इंजरी की वजह से वह आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सिर्फ2 मैच खेल पाए थे। इन दो मैचों के अलावा पिछले 5 महीनों में वह पूरी तरह से क्रिकेट से दूर रहे हैं। अगर उनका प्रदर्शन क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) टी20 चैलेंज में अच्छा रहता है, तो वे साउथ अफ्रीका टी20 लीग और फिर राष्ट्रीय टीम में वापसी की दावेदारी कर सकते हैं।

--आईएएनएस

पीएके/

