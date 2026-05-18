सीएएसए रग्बी सेवन्स: भारतीय पुरुष टीम ने जीता सिल्वर, चौथे स्थान पर रहीं महिलाएं

ताशकंद, 17 मई (आईएएनएस)। सीएएसए (मध्य एशिया और दक्षिण एशिया) रग्बी सेवन्स में भारत की सीनियर पुरुष टीम ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जबकि सीनियर महिला टीम चौथे स्थान पर रही।

उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित प्रतियोगिता में पुरुष टीम ने लगातार चार मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई। भारत ने अपने अभियान की शुरुआत मेजबान उज्बेकिस्तान (24-12), किर्गिस्तान (31-0), मंगोलिया (26-14) और पाकिस्तान (20-14) के खिलाफ जीत के साथ की।

श्रीलंका (12-33) के खिलाफ अपने आखिरी राउंड-रॉबिन मैच तक टीम अजेय रही। फाइनल में भारतीय टीम का सामना एक बार फिर श्रीलंका से हुआ। खिताबी मुकाबले में 10-31 से हार के बाद टीम ने सिल्वर मेडल जीता।

वहीं, सीनियर महिला टीम ने पहले दिन उज्बेकिस्तान (7-22) और कजाकिस्तान (7-19) के खिलाफ मुश्किल शुरुआत के बावजूद, पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त जुझारूपन दिखाया। भारतीय टीम ने किर्गिस्तान के खिलाफ 72-0 की शानदार जीत के साथ जोरदार वापसी की। दूसरे दिन मंगोलिया के खिलाफ 33-0 की जीत के साथ टीम ने अपनी लय बरकरार रखी।

भारतीय महिला टीम ने टूर्नामेंट की विजेता टीम श्रीलंका को एकमात्र हार का स्वाद चखाया। इस रोमांचक मुकाबले में महाक के आखिरी मिनट में किए गए 'ट्राई' की बदौलत भारत ने 22-19 से जीत हासिल की। तीसरे स्थान के लिए हुए प्लेऑफ मुकाबले में मेजबान उज्बेकिस्तान के खिलाफ 14-20 से हार के बाद भारत ने टूर्नामेंट में चौथा स्थान हासिल किया।

महाक को सीएएसए सेवन्स महिला 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का खिताब मिला, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में भारत की ओर से नौ 'ट्राई' किए। पुरुषों की टीम के लिए, डेविड मुंडा और सुमित कुमार रॉय ने सर्वाधिक चार-चार 'ट्राई' किए, जबकि देवेंद्र पादिर और हितेश डागर ने टूर्नामेंट के दौरान तीन-तीन 'ट्राई' किए। कप्तान पार्वती हांसदा ने भी महिलाओं की टीम के लिए 12 'कन्वर्जन' का योगदान दिया।

सीएएसए (मध्य एशिया और दक्षिण एशिया) सेवन्स मध्य और दक्षिण एशिया के देशों के लिए एक नई अंतरराष्ट्रीय रग्बी सेवेन्स प्रतियोगिता का पहला संस्करण था, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की श्रेणियों में 'राउंड-रॉबिन' और 'क्लासिफिकेशन' फॉर्मेट शामिल था।

--आईएएनएस

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