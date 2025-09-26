खेल

Saeem Ayub Asia Cup Record : भारत के खिलाफ फाइनल से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी के नाम 'शर्मनाक रिकॉर्ड'

सईम अयूब बने टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज।
Sep 26, 2025, 11:58 AM
ऑपरेशन 'व्हाइट बॉल' : भारत के खिलाफ फाइनल से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी के नाम 'शर्मनाक रिकॉर्ड'

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का फाइनल मैच खेला जाना है। टीम इंडिया इस संस्करण में पाकिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाते हुए खिताब जीतने से इरादे से उतरेगी, जिससे पहले पाकिस्तान के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज सईम अयूब अपने साथ एक 'शर्मनाक रिकॉर्ड' जोड़ चुके हैं।

सईम अयूब टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में सर्वाधिक 4 बार 'शून्य' पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस लिस्ट में मशरफे मुर्तजा, किंचित शाह, कुसल मेंडिस और दासुन शनाका संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर हैं, जो 3-3 बार खाता खोले बगैर पवेलियन लौटे हैं।

 

सईम अयूब ने अब तक पाकिस्तान की तरफ से 47 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें नौवीं बार यह खिलाड़ी 'शून्य' पर आउट हुआ। पाकिस्तान की ओर से इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार खाता खोले बगैर पवेलियन लौटने का अनचाहा रिकॉर्ड उमर अकमल के नाम है, जो 84 मुकाबलों में 10 बार शून्य पर आउट हुए।

 

सईम अयूब गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ अपना खाता तक नहीं खोल सके। एशिया कप 2025 में ऐसा चौथी बार था, जब अयूब बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे।

 

सईम अयूब इस टूर्नामेंट में ओमान, भारत और यूएई के खिलाफ लगातार तीन मुकाबलों में खाता नहीं खेल सके। यानी ग्रुप स्टेज में यह खिलाड़ी एक भी रन नहीं जुटा सका।

 

इसके बाद भारत के विरुद्ध सुपर-4 मुकाबले में सईम ने 21 रन की पारी खेली, जबकि श्रीलंका के विरुद्ध 2 रन बनाए। फैंस को लगा था कि अयूब शायद अपनी फॉर्म में सुधार कर सकें, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ वह फिर से खाता खोले बगैर आउट हो गए।

 

भले ही सईम अयूब इस टूर्नामेंट में बल्ले से अपना जलवा नहीं दिखा सके, लेकिन गेंद से उन्होंने चमक जरूर बिखेरी है। सईम अब तक 6 मुकाबलों में 17 ओवर गेंदबाजी करते हुए 102 रन देकर कुल 8 शिकार कर चुके हैं।

 

 

 

 

