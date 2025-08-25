सीएएफए नेशंस कप : भारत की 23 सदस्यीय टीम का ऐलान, गुरप्रीत संधू की वापसी

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय सीनियर मेंस नेशनल टीम 29 अगस्त से शुरू होने वाले सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन (सीएएफए) नेशंस कप 2025 में भाग ले रही है। इसके लिए सोमवार को 23 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया। इस टीम में गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू की वापसी हुई है।

खालिद जमील की कोचिंग में गुरप्रीत सिंह संधू, अमरिंदर सिंह और ऋतिक तिवारी को गोलकीपर के तौर पर चुना गया है, जबकि इस टीम में राहुल भेके, नाओरेम रोशन सिंह, अनवर अली, संदेश झिंगन, चिंगलेनसाना सिंह, हिंगथनमाविया राल्टे और मोहम्मद उवैस डिफेंडर के रूप में शामिल किए गए हैं।

मिडफील्डर के तौर पर इस टीम में निखिल प्रभु, सुरेश सिंह वांगजाम, दानिश फारूक भट, जेकसन सिंह, बोरिस सिंह, आशिक कुरुनियान, उदांता सिंह और नाओरेम महेश सिंह को टीम में शामिल किया गया है, जबकि फॉरवर्ड पंक्ति में इरफान यदवाड, मनवीर सिंह जूनियर, जितिन एमएस, लल्लियानजुआला चांगटे और विक्रम प्रताप सिंह को शामिल किया गया है।

भारत को ग्रुप-बी में रखा गया है। इसके मुकाबले दुशांबे में आयोजित होंगे। भारत 29 अगस्त को मेजबान ताजिकिस्तान को चुनौती देगा, जिसके बाद 1 सितंबर को उसका सामना ईरान से होगा। भारतीय टीम 4 सितंबर को अफगानिस्तान से भिड़ेगी।

प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें प्ले-ऑफ चरण में पहुंचेंगी, जहां 8 सितंबर को दो मैच खेले जाएंगे। तीसरे स्थान का मैच दो ग्रुप उपविजेताओं के बीच दुशांबे में खेला जाएगा, जबकि दो ग्रुप विजेता टीमें ताशकंद में फाइनल खेलेंगी।

सीएएफए के छह सदस्य हैं। इनमें अफगानिस्तान, इस्लामी गणराज्य ईरान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की टीमें शामिल हैं। ओमान और भारत सीएएफए नेशंस कप के दूसरे संस्करण के लिए आमंत्रित दो टीमें हैं। ईरान गत विजेता है, जिसने 2023 के फाइनल में उज्बेकिस्तान को 1-0 से शिकस्त दी थी।

मलेशियाई टीम लॉजिस्टिक से जुड़ी समस्याओं और खिलाड़ियों की अनुपलब्धता के कारण टूर्नामेंट से नाम वापस ले चुकी है।

