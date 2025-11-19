सिडनी थंडर से जुड़ीं एम अर्लोट, पहली बार खेलेंगी डब्ल्यूबीबीएल

सिडनी, 19 नवंबर (आईएएनएस)। इंग्लैंड की क्रिकेटर एम अर्लोट ने अपना पहला विमेंस बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) अनुबंध किया है। अर्लोट डब्ल्यूबीबीएल सीजन 11 में सिडनी थंडर से जुड़ी हैं। यह उनका लीग में पहला सीजन होगा।

इस सीजन सिडनी थंडर की टीम अपने शुरुआती तीनों मुकाबले गंवा चुकी है। सीजन के बीच में अर्लोट के जुड़ने से टीम को मजबूती मिल सकती है।

सिडनी थंडर पर खुशी जताते हुए अर्लोट ने कहा, "मैं यहां आने के लिए बेहद उत्साहित हूं। जब मुझे फोन आया, तो तुरंत 'हां' कह दिया।"

अर्लोट ड्रेसिंग रूम में मौजूद कुछ खिलाड़ियों के साथ परिचित हैं। उनका मानना है कि ऐसे में उन्हें टीम के साथ तालमेल बनाने में मदद मिलेगी।

अर्लोट ने कहा, "मैं लॉरा हैरिस और जॉर्जिया वोल जैसी कुछ खिलाड़ियों को पहले से ही जानती हूं, इसलिए परिचित चेहरों का होना सुकून देता है। हालांकि, मैं टीम में जमने और बाकी खिलाड़ियों को जानने के लिए भी उतनी ही उत्साहित हूं।"

इस महिला ऑलराउंडर ने मई में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने वेस्टइंडीज के विरुद्ध 14 रन देकर 3 विकेट लेकर 'प्लेयर ऑफ द मैच' खिताब जीता था।

अर्लोट उच्च दबाव वाली परिस्थितियों में शानदार गेंदबाजी करने की क्षमता रखती हैं। उन्होंने कहा, "मैं अंतिम ओवरों में गेंदबाजी करने, मुश्किल ओवरों में डटकर खेलने और दबाव में थोड़ी शांति लाने के लिए जानी जाती हूं। उम्मीद है कि मैं इस सीजन में कुछ बड़े मौकों पर योगदान दे पाऊंगी।"

थंडर के महाप्रबंधक ट्रेंट कोपलैंड ने अर्लोट के टीम से जुड़ने पर खुशी जताते हुए कहा, "एमिली महीनों पहले हमारे ड्राफ्ट बोर्ड में शीर्ष पर थीं। मैं इस सौदे को पक्का करने के लिए रोमांचित हूं। मैं उनके ऑलराउंडर खेल का बहुत बड़ा फैन हूं। डेथ ओवर्स में उनकी गेंदबाजी प्रभावशाली रही है। मध्य क्रम में उनकी पावर हिटिंग भी उन्हें अन्य तेज गेंदबाजों से अलग बनाती है।"

एम अर्लोट इंग्लैंड की ओर से 4 वनडे मुकाबलों में 14.66 की औसत के साथ 6 विकेट हासिल कर चुकी हैं। वहीं, 6 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 9 विकेट अपने नाम किए हैं।

