सिडनी में ऑस्ट्रेलिया को हराना आसान नहीं, भारतीय टीम का रिकॉर्ड निराशाजनक

Oct 25, 2025, 09:40 AM

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। पर्थ और एडिलेड में खेले गए सीरीज के पहले दो मैच गंवाकर भारतीय टीम सीरीज हार चुकी है। सिडनी में जीत हासिल कर भारतीय टीम क्लीन स्वीप से बचने और अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के उद्देश्य से उतरेगी। हालांकि सिडनी में पूर्व के रिकॉर्ड को देखते हुए भारतीय टीम के लिए जीत हासिल करना आसान नहीं है।

भारतीय टीम ने सिडनी में 21 वनडे खेले हैं। इसमें सिर्फ 5 मैचों में टीम इंडिया को जीत हासिल हुई है। शेष 16 मैच भारतीय टीम हारी है। 5 जीते हुए मैचों में 3 मैच दूसरी टीमों के खिलाफ आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए 18 मैचों में सिर्फ 2 जीत ही भारत को मिली है, 16 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। भारत ने सिडनी में अपना आखिरी वनडे 2016 में जीता था। ये आंकड़े शनिवार को होने वाले मैच से भारतीय टीम की चैन छीनने वाले हैं।

सिडनी को बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है। 2016 के बाद से इस मैदान पर हुए 9 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम विजेता रही है।

भारतीय टीम इस सीरीज में निराशाजनक बल्लेबाजी के दौर से गुजर रही है। विराट कोहली और शुभमन गिल शुरुआती दोनों मैचों में फ्लॉप रहे हैं। केएल राहुल का भी यही हाल है। पहले मैच में फ्लॉप रहने के बाद पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने दूसरे वनडे में अर्धशतक लगाते हुए फॉर्म में वापसी के संकेत दिए हैं। सिडनी में भी कोच गौतम गंभीर इन दोनों बल्लेबाजों के साथ-साथ गिल-विराट और राहुल से बड़ी पारी की उम्मीद करेंगे।

भारतीय बल्लेबाजों में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड सिडनी में बेहतरीन है। वह इस मैदान पर भारत के सबसे सफल बल्लेबाज हैं और 5 मैचों में 1 शतक और 2 अर्धशतक की मदद से 333 रन बना चुके हैं। रोहित अपने रिकॉर्ड को शनिवार को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे।

--आईएएनएस

पीएके

