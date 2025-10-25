खेल

सिडनी में हर्षित राणा का 'चौका', ऑस्ट्रेलिया महज 236 रन पर ऑलआउट

Oct 25, 2025, 09:40 AM

सिडनी, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जारी तीसरे वनडे मैच में भारत को जीत के लिए 237 रन का लक्ष्य दिया है। इस मैच में तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने 4 विकेट अपने नाम किए। सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबले गंवा चुकी टीम इंडिया को सम्मान बचाने के लिए यह मैच हर हाल में अपने नाम करना होगा।

टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 46.4 ओवरों में 236 रन पर ऑलआउट हो गई। मेजबान टीम की शुरुआत शानदार रही। ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श की सलामी जोड़ी ने 9.2 ओवरों में 61 रन की साझेदारी की। हेड 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 6 चौके शामिल रहे।

इसके बाद कप्तान मिचेल मार्श ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 50 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 41 रन बनाए, लेकिन अर्धशतक पूरा नहीं कर सके।

ऑस्ट्रेलियाई टीम 88 के स्कोर तक अपने सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से मैथ्यू शॉर्ट ने मैट रेनशॉ के साथ तीसरे विकेट के लिए 36 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। शॉर्ट 41 गेंदों में 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

यहां से रेनशॉ ने एलेक्स कैरी के साथ चौथे विकेट के लिए 59 रन जोड़ते हुए टीम को 200 के करीब पहुंचाया। कैरी 24 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रेनशॉ ने 58 गेंदों में 2 चौकों के साथ 56 रन बनाए। इनके अलावा, कूपर कोनोली ने 23, जबकि नाथन एलिस ने 16 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

भारत की ओर से हर्षित राणा ने 8.4 ओवरों में 39 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि वाशिंगटन सुंदर को 2 सफलताएं हाथ लगीं। इनके अलावा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिए।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया सीरीज का पहला मैच डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 7 विकेट से गंवा चुकी है। वहीं, एडिलेड में मेहमान टीम को 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। सीरीज गंवाने के बाद अब भारतीय टीम सम्मान की लड़ाई लड़ने उतरी है।

