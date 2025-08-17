'संडेज ऑन साइकिल' मूवमेंट के 36वें संस्करण का दिल्ली में आयोजन

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली में एनसीसी कैडेटों के माध्यम से फिट इंडिया 'संडेज ऑन साइकिल' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय खेलों में तलवारबाजी में ब्रांज मेडल जीतने वाली तमिलनाडु की बेनिक्यूबा और जूनियर एंड कैडेट कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रांज मेडल जीतने वाली शेख नाजिया भी उपस्थित रही हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के लिए दोनों ने 'संडेज ऑन साइकिल' को बेहद अहम बताया।

आईएएनएस से बात करते हुए बेनिक्यूबा ने कहा, "मुझे इस इवेंट में आकर बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां इतने लोग आएंगे और साइकिल चलाएंगे। बेहतर स्वास्थ्य के लिए यह इवेंट जरूरी है। साइकिलिंग के अलावा भी बहुत से खेल आयोजित किए गए। मुझे काफी सम्मान मिला। मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूं।"

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के लिए खेल के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। हमें कई खेलों में मौका मिल रहा है। महिलाओं को खेल के क्षेत्र में आने और अच्छा करने की प्रेरणा देने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं।

शेख नाजिया ने कहा, "एक महिला एथलीट होने के नाते अनुशासन और फिटनेस बेहद जरूरी है। मैं फिट इंडिया मूवमेंट के रूप में एक अभियान शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहती हूं। मुझे फिट इंडिया मूवमेंट और संडे साइकिल काफी अच्छा लगता है। यह बहुत ही अच्छा इवेंट है। इसमें सभी लोगों को हिस्सा लेना चाहिए और खुद को फिट रखना चाहिए।

सूबेदार विकास कुमार ने कहा, एनसीसी के हमारे 50 कैडेटों ने फिट इंडिया साइकिल कंपटीशन में हिस्सा लिया। ऐसे इवेंट से युवाओं के बीच फिटनेस को लेकर जागरूकता बढ़ती है।

फिट इंडिया के निदेशक डॉक्टर नदीम ने कहा, यह संडेज ऑन साइकिल का 36वां एडिशन था। यह फिट इंडिया दिल्ली के द्वारा आयोजित किया गया था। हमने पूरे देश में एनसीसी कैडेटों के माध्यम से संडेज ऑन साइकिल का आयोजन किया है। इस इवेंट में जिस तरह से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है, उससे हम बेहद खुश हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी गुजरात में इस इवेंट को लीड किया था। अभी तक डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, और कोचों के अलग-अलग ग्रुप द्वारा 36 संस्करण का आयोजन हो चुका है। हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रहे हैं। यह 29 से 31 अगस्त तक मनाया जाएगा। 31 तारीख को रविवार है। ऐसे में मैं देश के अधिकांश लोगों से आग्रह करूंगा कि साइकिल मूवमेंट में हिस्सा लें।

नदीम ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी देशवासियों से मोटापे से लड़ने के लिए फिटनेस पर ध्यान देने का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री के उसी संदेश को ध्यान में रखते हुए हम हर रविवार को साइकिल मूवमेंट का आयोजन कर रहे हैं। दिल्ली में आयोजन जेएलएन स्टेडियम और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होता है। देश के अलग-अलग राज्यों में भी हमारे क्षेत्रीय केंद्र ऐसे आयोजन कर रहे हैं।

