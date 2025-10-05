खेल

संडे ऑन साइकिल : विश्व शिक्षक दिवस पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिया फिटनेस का संदेश

Oct 05, 2025, 02:35 PM
नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल- विशेष संस्करण' कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में शिक्षकों, छात्रों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में समारोह का नेतृत्व कर रहे थे।

फिट इंडिया अभियान के तहत आयोजित 'संडे ऑन साइकिल' पहल फिटनेस, स्थिरता और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने वाले एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में विकसित हुई है।

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, "यहां बड़ी संख्या में शिक्षक हैं। शिक्षक छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। 'संडे ऑन साइकिल' पहल में शामिल होकर, आपको बच्चों को पढ़ाने, समाज को शिक्षित करने और समुदाय को प्रेरित करने का बेहतरीन अवसर मिलता है। जब हम साइकिल चलाते हैं, तो हमें संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इसी तरह, जब जीवन में संतुलन होता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "संडे ऑन साइकिल एक आंदोलन बन गया है। देश भर में, लाखों लोग प्रत्येक रविवार को फिट रहने के लिए साइकिल चलाते हैं। मुझे खुशी है कि देशभर के 10,500 से ज्यादा स्थानों के शिक्षक इस पहल से जुड़ चुके हैं।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "जीवन में हर सप्ताह 'संडे ऑन साइकिल' के तहत पीएम मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। आप साइकिलिंग करते हुए फिट रह सकते हैं। स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। 2047 में जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब तक हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है।"

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने सभी नागरिकों से अपने गुरुओं का सम्मान करने और स्वास्थ्य एवं आत्मनिर्भरता का संकल्प लेने का भी आग्रह किया।

उन्होंने कहा, "हम अपने उन शिक्षकों का सम्मान करें, जो राष्ट्र को आकार देते हैं। मैं हर नागरिक, युवा और वृद्ध से, फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल में शामिल होने और एक अधिक स्वस्थ, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आग्रह करता हूं।"

दिसंबर 2024 में शुरू किया गया 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' एक अखिल भारतीय फिटनेस आंदोलन बन गया है, जो लोगों को फिट रहने, कार्बन फुटप्रिंट कम करने और एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण को लेकर साइकिलिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

