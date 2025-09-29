Sachin Tendulkar ISPL : सचिन तेंदुलकर और अजय देवगन ने आईएसपीएल के तीसरे सीजन की घोषणा की

मुंबई: पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन ने इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के तीसरे संस्करण की घोषणा की। सचिन और अजय देवगन का एक मंच पर आना मनोरंजन और खेल जगत के दिग्गजों के संगम की तरह था। क्रिकेट और फिल्म जगत के दोनों दिग्गज मंच पर बातचीत करते और मजेदार पल साझा करते नजर आए। कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार भी उपस्थित थे।

इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग एक टेनिस-बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसे स्ट्रीट क्रिकेट के असली जोश और जुनून को दर्शाने के साथ-साथ इसे एक पेशेवर मंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे एक फ्रेंचाइजी-आधारित लीग के रूप में खेला जाता है। इसमें देश भर के ऐसे खिलाड़ी शामिल होते हैं, जिन्होंने गलियों, छतों और स्थानीय मैदानों में अपने कौशल को निखारा है।

टी10 प्रारूप में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के रोमांच में स्ट्रीट स्टाइल का तड़का होता है, जिसमें तेज-तर्रार और उच्च-तीव्रता वाले मैच होते हैं। कई बॉलीवुड सितारों और क्रिकेट जगत की दिग्गज हस्तियों द्वारा समर्थित, आईएसपीएल नई प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच प्रदान करता है, जहां दर्शकों की भीड़ और लाइव प्रसारण रोमांच को और बढ़ा देते हैं।

यह लीग समावेशिता पर भी जोर देती है, जिससे कम प्रसिद्ध क्रिकेटरों को खेल में पहचान और संभवतः बड़ा करियर बनाने का मौका मिलता है। मनोरंजन, सेलिब्रिटी की भागीदारी और जमीनी क्रिकेट के मिश्रण से, आईएसपीएल ने खुद को सिर्फ एक टूर्नामेंट से कहीं बढ़कर, राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्ट्रीट क्रिकेट संस्कृति के उत्सव के रूप में स्थापित कर लिया है।

अगले सीजन से लीग में दो नई टीमें जुड़ रही हैं। इससे लीग का रोमांच और बढ़ने वाला है। अगला सीजन 9 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक खेला जाएगा।