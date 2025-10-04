खेल

India Pakistan Cricket : 'ऑपरेशन सिंदूर' की तुलना क्रिकेट मैच से नहीं होनी चाहिए : कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत

सचिन सावंत बोले- क्रिकेट को शहीदों के बलिदान से जोड़ना अपमानजनक
Oct 04, 2025, 07:23 AM
मुंबई: एशिया कप के बाद महिला विश्व कप में रविवार को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कोलंबो में होने वाला है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि भारत-पाकिस्तान बातचीत और क्रिकेट जैसे आयोजनों से पाकिस्तान कमजोर नहीं हो रहा है।

 

 

आईएएनएस से बातचीत में कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, "भाजपा दिखावे का राष्ट्रवाद कर रही है। भाजपा का कोई भी कदम पाकिस्तान को कमजोर नहीं कर रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब से समझौते, यूनाइटेड नेशंस की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता और आईएमएफ लोन के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फायदे में है। उसकी आर्मी और नेताओं के अमेरिका से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। भारत-पाकिस्तान मैच हो रहे हैं। भाजपा सिर्फ ढकोसला कर रही है कि खून और पानी एक-साथ नहीं बह सकते, आतंक और क्रिकेट साथ-साथ नहीं चल सकते।"

 

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, "प्रधानमंत्री द्वारा क्रिकेट मैच की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से करना बेहद असंवेदनशील है। इस ऑपरेशन में आतंकियों से मुकाबले में कई सैनिक शहीद हुए थे और यह देश की सुरक्षा और बलिदान का प्रतीक था। ऐसे संघर्ष, जिसमें जवानों ने जान दी, उसकी तुलना खेल से करना शहीदों का अपमान है। प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा को देखते हुए ऐसे बयान देने से बचें। यह प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद की शोभा को कम करता है। यह संवेदनशील विषय है, जिस पर उन्हें जिम्मेदारी दिखानी चाहिए।"

 

सचिन सावंत ने महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा, "एकनाथ शिंदे ने संगठन की स्थापना बाला साहेब ठाकरे के विचारों का हवाला देकर की, लेकिन सभी जानते हैं कि उन्होंने दिल्ली जाकर अमित शाह से बार-बार मुलाकात कर समर्थन मांगा। शिंदे गुट की कोई विचारधारा नहीं है, वे अचानक सूरत और गुवाहाटी तक गए, जिसके पीछे की मंशा सबको पता है। उनकी पार्टी मोदी-शाह के आशीर्वाद पर टिकी है।"

 

 

 

