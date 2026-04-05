सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप: शाहरुख ने दागे 11 गोल, उत्तर प्रदेश हॉकी ने मणिपुर हॉकी को 17-1 से रौंदा

राजगीर, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2026 के डिवीजन ए के पहले दिन हॉकी पंजाब, उत्तर प्रदेश हॉकी, हॉकी मध्य प्रदेश और हॉकी झारखंड ने जीत हासिल की। वहीं, डिवीजन बी में रविवार को राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी बंगाल और हॉकी अरुणाचल ने जीत दर्ज की।

डिवीजन ए के पूल ए में, हॉकी पंजाब ने हॉकी महाराष्ट्र के खिलाफ 2-0 से मुकाबला जीता। हॉकी पंजाब के लिए संगत सिंह (10’) और आकाश दीप (53’) ने एक-एक गोल दागे।

पूल सी में, उत्तर प्रदेश हॉकी ने मणिपुर हॉकी को 17-1 से रौंदा। शाहरुख अली (5’, 22’, 23’, 24’, 29’, 33’, 35’, 36’, 49, 49’, 59’) ने 11 गोल किए, जबकि नीतीश यादव (3’, 18’) ने दो गोल दागे। कप्तान कुशवाहा केतन (6’) और करण धनक (17’) ने भी एक-एक गोल किया। मणिपुर हॉकी के लिए, माइबम मणिमतुम (14’) ने एकमात्र गोल किया।

पूल डी में, हॉकी मध्य प्रदेश ने केरल हॉकी के खिलाफ 10-1 से जीत दर्ज की। रायन उल हक (5’, 34’, 36’) ने हैट्रिक बनाई, जबकि गाजी खान (49’, 55’) ने दो गोल किए। इनके अलावा, कप्तान अंश बहूतरा (15’), आयुष सिंह लोधी (25’), करण गौतम (37’), दीपक सिंह (45’), देवराज प्रजापत (52’) ने भी अपनी टीम के लिए एक-एक गोल दागा।

पूल बी में, हॉकी झारखंड ने आशीष टानी पूर्ति (22’) के गोल की मदद से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव हॉकी के खिलाफ 1-0 से जीत हासिल की।

डिवीजन बी के पूल ए में, हॉकी बंगाल ने हॉकी गुजरात के खिलाफ 18-0 से जीत दर्ज की। मुन्ना कुमार सिंह (5’, 27’, 37’, 49’, 50’, 55’) ने छह दागे, जबकि सुजल तुरी (28’, 32’, 42’) और सुजल बाल्मीकि (57’, 59’, 60’) ने हैट्रिक बनाई। रिसाव रे (17’, 24’) और रतन बिंद (24’, 29’) ने दो-दो गोल किए। इनके अलावा, कप्तान रिजू बार (28’) और अभिषेक ठाकुर (47’) ने भी एक-एक गोल का योगदान दिया।

इसी डिवीजन के पूल बी में, हॉकी अरुणाचल ने छत्तीसगढ़ हॉकी के खिलाफ 5-3 से जीत हासिल की। ​​हॉकी अरुणाचल की ओर से राजभर शुभम (25’, 33’, 38’), अश्विनी पटेल (15’) और मोहित यादव (49’) ने गोल किए, जबकि छत्तीसगढ़ हॉकी के लिए ओम कुमार यादव (27’, 40’) और गोपाल पैकरा (55’) ने गोल दागे।

--आईएएनएस

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