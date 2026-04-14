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सब जूनियर मेन्स नेशनल्स: उत्तर प्रदेश हॉकी के कप्तान केतन कुशवाहा ने बताया चैंपियन बनने का राज

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 14, 2026, 02:28 PM

राजगीर, बिहार, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश हॉकी के कप्तान केतन कुशवाहा ने कहा है कि सब-जूनियर मेन्स नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीतने की कुंजी टीम में खुली बातचीत और आपसी विश्वास रही।

कुशवाहा ने कहा, "शुरुआती गोल करने से मुझे पक्का यकीन हो गया कि हम मोमेंटम बनाए रख सकते हैं और अपने स्कोर में और इजाफा कर सकते हैं। हमने उस दबाव को बनाए रखने और आखिरकार चैंपियनशिप पक्की करने के लिए एक यूनिट के रूप में काम किया।"

उन्होंने कहा, "ड्रेसिंग रूम में हमें जो समर्थन मिला, वह जबरदस्त था। हम लगातार एक-दूसरे से बात कर रहे थे, अपनी गलतियां पहचान रहे थे, और पिच पर उन्हें कैसे सुधारा जाए, इस पर चर्चा कर रहे थे। इसी खुली बातचीत और आपसी विश्वास ने हमें फाइनल जीतने के लिए आगे बढ़ाया।"

उत्तर प्रदेश हॉकी ने फाइनल में हॉकी मध्य प्रदेश को 5-2 से हराया। यूपी की टीम चैंपियनशिप में अपराजेय रही।

यूपी हॉकी के अध्यक्ष डॉ. आरपी सिंह ने जीत की तारीफ करते हुए कहा कि यह युवा प्रतिभा को शुरू से ही तराशने में राज्य के लगातार निवेश का सबूत है।

सिंह ने कहा, "16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन्स नेशनल चैंपियनशिप जीतना बहुत गर्व की बात है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश हॉकी के लिए बल्कि हर उस युवा लड़के के लिए जिसने इस सपने को पूरा करने के लिए मैदान पर अनगिनत घंटे बिताए हैं। जब मैं अपने सफ़र को देखता हूं—2014 में हमारे कांस्य पदक से लेकर आज हम जहां खड़े हैं—तो यह उस सिस्टमैटिक, धैर्य वाले काम को दिखाता है जो जमीनी स्तर पर असली हॉकी कल्चर बनाने में जाता है।"

उन्होंने कहा, "यह गोल्ड अचानक नहीं मिला। यह एक लंबी प्रक्रिया और अथक प्रयास का नतीजा है। युवा खिलाड़ियों को जल्दी पहचानना और उन्हें बेहतर बनाना, उन्हें सही कोचिंग, सही सुविधाएं, और एक ऐसा माहौल देना जो उन्हें साल दर साल बेहतर बनाए। हर साल, उत्तर प्रदेश से इन बड़े घरेलू प्रतियोगिताओं में आने वाले लड़के, पिछले साल की तुलना में ज्यादा तैयार, ज़्यादा कॉन्फिडेंट और तकनीकी रूप से ज्यादा तैयार होकर आते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "इसका श्रेय कोच, रजनीश मिश्रा को जाता है जिन्होंने इस माहौल को बेहतर बनाने में लगातार काम किया, और सबसे जरूरी, खुद खिलाड़ियों को, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और अनुशासन के दम पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया।"

डॉ. आरपी सिंह ने कहा, "हम अपने विमेंस और सीनियर कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए भी उतने ही प्रतिबद्ध हैं और उन स्ट्रीम में भी इस तरह की सफलता को दोहराने का काम कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "हम इन नौजवानों की सफलता का जश्न मना रहे हैं।"

चैंपियनशिप में जीत उत्तर प्रदेश हॉकी के शानदार फॉर्म का नया चैप्टर है। 2021 से, राज्य ने नेशनल चैंपियनशिप में 13 मेडल जीते हैं — जिसमें पांच गोल्ड मेडल शामिल हैं—जो सब-जूनियर पुरुष, जूनियर पुरुष, और सीनियर पुरुष कैटेगरी में हैं। इसके अलावा, महिलाओं की सब जूनियर और जूनियर प्रतियोगिताओं में भी मेडल जीते हैं।

--आईएएनएस

पीएके

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