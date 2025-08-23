खेल

SA20 2025 Playoffs Venues: चौथे सीजन के लिए प्लेऑफ और फाइनल के वेन्यू की हुई घोषणा

एसए20 सीजन-4 फाइनल न्यूलैंड्स में, डरबन करेगा पहली बार प्लेऑफ होस्ट।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 23, 2025, 08:06 AM
एसए20 : चौथे सीजन के लिए प्लेऑफ और फाइनल के वेन्यू की हुई घोषणा

नई दिल्ली:  साउथ अफ्रीका टी20 लीग (एसए20) के चौथे सीजन की शुरुआत 26 दिसंबर से हो रही है। टूर्नामेंट के प्लेऑफ और फाइनल मुकाबले के लिए वेन्यू की घोषणा कर दी गई है।

केपटाउन स्थित न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड एसए20 सीजन-4 के फाइनल की मेजबानी करेगा। वहीं, किंग्समीड, सेंचुरियन और वांडरर्स प्लेऑफ मेजबानी करेंगे।

यह पहला मौका है जब एसए20 का प्लेऑफ डरबन में खेला जाएगा। इस फैसले से डरबन के क्रिकेट फैंस को 21 जनवरी को क्वालिफायर 1 के दौरान प्रतियोगिता की दो सर्वश्रेष्ठ टीमों के बीच होने वाले रोमांचक और मनोरंजक मैच को देखने का अवसर मिलेगा।

सेंचुरियन 22 जनवरी को एलिमिनेटर, वांडरर्स 23 जनवरी को क्वालिफायर 2 का आयोजन करेगा।

एसए20 लीग के कमिश्नर ग्रीम स्मिथ ने पिछले सीजन की तरह ही फैंस की तरफ से शानदार प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद जताई है।

उन्होंने कहा, "एसए20 सीजन 4 बेहद रोमांचक साबित होने वाला है, जो बॉक्सिंग-डे से शुरू होकर छुट्टियों तक चलेगा। डरबन पहली बार प्लेऑफ की मेजबानी करेगा। हमें उम्मीद है कि यह प्रशंसकों को उत्साहित करेगा। प्लेऑफ मैचों का शेड्यूल तैयार करना और उसे अच्छी तरह से तैयार करना हमारे लिए हमेशा एक दिलचस्प चुनौती होती है। खासकर एक रोमांचक ग्रुप चरण के बाद। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि इस बार प्लेऑफ में कौन सी टीमें पहुंचेगीं।"

स्मिथ ने कहा, "पिछले तीन सीजन में प्रशंसक हमारी सफलता के केंद्र में रहे हैं। मुझे लगता है कि लीग के ज्यादातर आयोजन छुट्टियों के मौसम में होने के कारण इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है।"

आगामी 9 सितंबर सीजन 4 के लिए नीलामी का आयोजन होना है। नीलामी में सभी 6 फ्रेंचाइजी अपनी टीमों को मजबूत करने के लिए बड़ी बोली लगाएंगी।

 

 

T20 Cricket NewsWanderers StadiumSouth Africa T20Durban KingsmeadCenturion CricketSA20 League 2025Newlands Cape Town

Related posts

Loading...

More from author

Loading...