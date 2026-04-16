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Rubel Hossain Retirement : बांग्लादेशी तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया

बांग्लादेश के अनुभवी तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा
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Dainik Hawk·
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Apr 16, 2026, 05:18 AM
बांग्लादेशी तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया

नई दिल्ली: बांग्लादेश के तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 36 वर्षीय खिलाड़ी ने फेसबुक पर एक भावुक संदेश में अपने इस फैसले की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय टीम के साथ अपने सफर को याद किया।

 

 

रुबेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'फेसबुक' पर लिखा, "राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना मेरे लिए हमेशा बहुत मायने रखता रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब किसी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अलग होना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मैंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया है।"

 

भले ही रुबेल हुसैन वैश्विक मंच को छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वह इस खेल से जुड़े रहेंगे। रुबेल घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे, उन्होंने अपने पूरे सफर के दौरान साथ देने वालों के प्रति आभार व्यक्त किया है।

 

उन्होंने कहा, "मेरा इरादा घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखने का है। मैं अपने परिवार, दोस्तों, मीडिया कर्मियों और फैंस का धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी आप मेरा साथ देते रहेंगे।"

 

इस तेज गेंदबाज ने अपने परिवार, दोस्तों, मीडिया पेशेवरों और प्रशंसकों का धन्यवाद किया, और साथ ही यह उम्मीद भी जताई कि उनके करियर के अगले चरण में भी उन्हें उनका समर्थन मिलता रहेगा। रुबेल का अंतरराष्ट्रीय करियर एक दशक से भी ज्यादा समय तक चला। इस दौरान वह बांग्लादेश के प्रमुख तेज गेंदबाजों में से एक बन गए।

 

सभी फॉर्मेट में रुबेल ने एक मजबूत रिकॉर्ड अपने पीछे छोड़ा है। इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 27 टेस्ट मुकाबलों में 36 विकेट हासिल किए, जबकि 104 वनडे मुकाबलों में 129 विकेट निकाले। उनके नाम 28 टी20 मुकाबलों में 28 विकेट दर्ज हैं। उनका योगदान, विशेष रूप से छोटे प्रारूपों में, बांग्लादेश को एक प्रतिस्पर्धी सीमित ओवरों की टीम के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण रहा।

 

अपनी गति और दबाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने की क्षमता के लिए जाने जाने वाले रुबेल ने आखिरी अंतरराष्ट्रीय सीरीज साल 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी। अपने आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच के बाद भी, रुबेल घरेलू क्रिकेट में सक्रिय रहे। हाल ही में 2024 में उन्होंने 'प्राइम बैंक क्रिकेट क्लब' के लिए मैच खेले।

 

--आईएएनएस

 

 

 

 

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