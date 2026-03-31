RR Vs CSK IPL 2026 Result : सीएसके के खिलाफ जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने रचा इतिहास, दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत

गुवाहाटी: रियान पराग की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 का आगाज धमाकेदार जीत के साथ किया है। सोमवार को बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। राजस्थान ने गेंदों के लिहाज से आईपीएल इतिहास की अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की।

चेन्नई सुपर किंग्स से मिले 128 रनों के लक्ष्य को राजस्थान ने सिर्फ 12.1 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। राजस्थान ने 47 गेंदें शेष रहते हुए आईपीएल 2026 में अपनी पहली जीत दर्ज की। इससे पहले, साल 2014 में राजस्थान ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ 42 गेंदें शेष रहते हुए लक्ष्य को हासिल किया था। राजस्थान की ओर से 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 17 गेंदों में 52 रनों की दमदार पारी खेली। वैभव ने महज 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 305 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए वैभव ने अपनी इस पारी में 4 चौके और 5 छक्के लगाए। वहीं, यशस्वी जायसवाल 36 गेंदों में 38 रन बनाकर नाबाद रहे।

चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों का प्रदर्शन इस मुकाबले में बेहद निराशाजनक रहा। टीम का बैटिंग ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और पूरी टीम महज 127 रन बनाकर ढेर हो गई। चेन्नई की तरफ से सर्वाधिक 43 रन जेमी ओवरटन ने बनाए, जबकि कार्तिक शर्मा ने 15 गेंदों में 18 रन बनाए। राजस्थान की ओर से जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 19 रन देकर 2 विकेट चटकाए।

वहीं, नांद्रे बर्गर ने 26 रन खर्च करते हुए 2 विकेट निकाले। रवींद्र जडेजा की घूमती गेंदों ने भी चेन्नई के बल्लेबाजों को खासा परेशान किया। जडेजा ने 3 ओवर में 18 रन देकर शिवम दुबे और सरफराज खान को पवेलियन भेजा। आईपीएल इतिहास में सीएसके के खिलाफ यह आरआर की 16वीं जीत है। इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने के मामले में राजस्थान रॉयल्स की टीम पंजाब किंग्स के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर आ गई है। आईपीएल में सीएसके को सबसे ज्यादा बार हराने का रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के नाम दर्ज है। मुंबई ने चेन्नई के खिलाफ 21 मुकाबलों में जीत दर्ज की है।

--आईएएनएस