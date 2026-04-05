RR Opening Pair Stats : आईपीएल में तूफान मचाती है वैभव-यशस्वी की जोड़ी, 9 पारियों में जुटाए 567 रन

नई दिल्ली: वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इतिहास में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) की तरफ से बतौर ओपनिंग जोड़ी 9 पारियां खेली हैं। इस दौरान इन खिलाड़ियों ने पहले विकेट के लिए 567 रन जुटाए।

वैभव सूर्यवंशी ने 19 अप्रैल 2025 को आईपीएल डेब्यू किया था। इस मुकाबले में वह बतौर सलामी बल्लेबाज उतरे और यशस्वी जायसवाल के साथ 8.4 ओवरों में 85 रन जोड़े। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर ओपनिंग साझेदारी के तौर पर 52, 166, 1, 5, 76, 37, 75 और 70 रन जुटाए हैं।

वैभव आईपीएल करियर में अब तक कुल 9 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 38 की औसत के साथ 335 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक निकले। दूसरी ओर, यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल करियर में 69 मैच खेले हैं, जिसमें 35.29 की औसत के साथ 2,259 रन जुटाए। इस लीग में जायसवाल के बल्ले से 2 शतक और 16 अर्धशतक आए हैं।

शनिवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी आईपीएल 2026 के 9वें मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 210 रन बनाए। जायसवाल और सूर्यवंशी की जोड़ी ने 6.2 ओवरों में 70 रन की साझेदारी की।

वैभव 18 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 31 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद जायसवाल ने ध्रुव जुरेल के साथ दूसरे विकेट के लिए 37 गेंदों में 56 रन की साझेदारी की। जायसवाल ने 36 गेंदों में 55 रन बनाए। उनकी इस पारी में 3 छक्के और 6 चौके शामिल रहे, जबकि जुरेल ने 42 गेंदों में 5 छक्कों और इतने ही चौकों की मदद से 75 रन टीम के खाते में जोड़े। गुजरात टाइटंस के खेमे से कगिसो रबाडा ने 2 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।

--आईएएनएस