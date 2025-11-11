Ross Adair : बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले आयरलैंड को झटका, रॉस अडायर बाहर

डबलिन: बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच 27 नवंबर से तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसमें आयरलैंड के दाएं हाथ के बल्लेबाज रॉस अडायर नहीं खेलेंगे। घुटने की हड्डी में खिंचाव के कारण अडायर को इस सीरीज से बाहर कर दिया गया है। क्रिकेट आयरलैंड ने सोमवार को यह जानकारी दी।

जॉर्डन नील को बांग्लादेश के विरुद्ध दो टेस्ट मुकाबलों की सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया था। अब वह टी20 सीरीज में अडायर की जगह लेंगे।

नील ने इस साल मई में आयरलैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, लेकिन चोट लगने के बाद वह घरेलू सत्र का एक बड़ा हिस्सा नहीं खेल पाए।

क्रिकेट आयरलैंड के चिकित्सा सेवा और फिजियोथेरेपी प्रमुख मार्क रौसा ने कहा, "रॉस अडायर के लिए दुर्भाग्य की बात है कि रवाना होने से कुछ समय पहले, दौड़ते और कंडीशनिंग करते समय उन्हें घुटने में दर्द महसूस हुआ। इसके बाद हमने एहतियातन स्कैन करवाया, जिसमें घुटने की हड्डी में खिंचाव का पता चला। चोट ठीक होने और फरवरी में होने वाले टी20 विश्व कप में संभावित भागीदारी के लिए तैयार करने के लिए अडायर को बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर रखने का फैसला लिया गया है।"

राष्ट्रीय पुरुष चयनकर्ता एंड्रयू व्हाइट ने कहा, "बांग्लादेश दौरे की पूर्व संध्या पर रॉस का टी20 सीरीज से बाहर होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने 2025 में मिले कुछ मौकों पर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टॉप ऑर्डर पर अपनी उपयोगिता साबित की है। हम बांग्लादेश के खिलाफ उनका प्रदर्शन देखने के लिए उत्सुक थे।"

रॉस अडायर ने पिछले साल के अंत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 58 गेंदों में शतक लगाया था। इसके बाद उन्हें साल 2025 में कुछ चोटों से जूझना पड़ा है।

दोनों देश 11 से 23 नवंबर के बीच दो टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खेलेंगे। इसके बाद बांग्लादेश और आयरलैंड 27 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच तीन टी20 मुकाबले खेलेंगे।

--आईएएनएस