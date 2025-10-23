Rohit Sharma Fifty : पर्थ में फ्लॉप, मगर एडिलेड में चमके रोहित शर्मा, वनडे करियर की 59वीं फिफ्टी जड़ी

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद रोहित शर्मा ने शानदार वापसी की है। इस सलामी बल्लेबाज ने एडिलेड में अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर की 59वीं फिफ्टी रही। रोहित ने 74 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।

रोहित शर्मा लंबे वक्त बाद भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं। इस सीरीज से पहले रोहित 9 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई में 76 रन की पारी खेली थी।

इस पारी के साथ रोहित शर्मा ने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जिन्होंने बतौर सलामी बल्लेबाज वनडे फॉर्मेट की 236 पारियों में 9,146 रन बनाए थे। रोहित बतौर सलामी बल्लेबाज 186 वनडे पारियों में 9,219 रन बना चुके हैं।

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में जारी मुकाबले में यह पारी उस वक्त खेली, जब भारतीय टीम संकट में थी।

टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। 6.1 ओवर में भारत को कप्तान शुभमन गिल के रूप में बड़ा झटका लगा। गिल 9 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 1 चौका शामिल रहा।

इसके बाद विराट कोहली मैदान पर उतरे। चार गेंद बाद ही टीम को कोहली के रूप में एक और बड़ा झटका लग गया। कोहली महज चार बॉल खेलकर आउट हुए। वह खाता तक नहीं खोल सके। इस सीरीज में कोहली दूसरी बार 'शून्य' पर आउट हुए।

रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 118 रन जोड़ते हुए मैच में भारत की वापसी कराई। रोहित 97 गेंदों में 2 छक्कों और 7 चौकों के साथ 73 रन बनाकर आउट हुए।

भारत सीरीज का पहला मैच डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 7 विकेट से हार चुका है। ऐसे में टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बराबरी करने के मकसद से उतरी है। दोनों देशों के बीच 25 अक्टूबर को वनडे सीरीज का अंतिम मैच सिडनी में खेला जाएगा।