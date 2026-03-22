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Robin Uthappa Statement : आईपीएल 2026 में एसआरएच के लिए अपने घरेलू मैदान में गेंदबाजी चुनौतीपूर्ण: रॉबिन उथप्पा

उथप्पा का बयान- मजबूत गेंदबाजी के बिना एसआरएच का खिताब जीतना मुश्किल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 22, 2026, 12:22 PM
आईपीएल 2026 में एसआरएच के लिए अपने घरेलू मैदान में गेंदबाजी चुनौतीपूर्ण: रॉबिन उथप्पा

नई दिल्ली:  भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने कहा है कि आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) की विस्फोटक बल्लेबाजी उन्हें खिताब जिताने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि टीम के लिए अपने घरेलू मैदान पर गेंदबाजों का बेहतर इस्तेमाल भी चुनौती है, क्योंकि यहां बहुत रन बनते हैं।

 

रॉबिन उथप्पा ने जियो हॉटस्टार पर बात करते हुए एसआरएच की निडर बल्लेबाजी की तारीफ की लेकिन गेंदबाजी को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की फ्लैट पिच के उपयुक्त न मानते हुए कहा कि यहां विकेट के लिए गेंदबाजी में ज्यादा विकल्प होने चाहिए।

 

उथप्पा ने कहा, "हैदराबाद की आक्रामक बल्लेबाजी देखना मजेदार है, लेकिन इस तरह की बल्लेबाजी से आईपीएल जीतने में मदद नहीं मिलेगी। टीम की गेंदबाजी कमजोर है। गेंदबाज ही आपको ट्रॉफी जिताते हैं।"

 

उन्होंने कहा, "हैदराबाद में, वे सात मैच खेलते हैं, पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग है। इस पिच पर मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार जैसे अनुभवी गेंदबाज भी संघर्ष करते दिखे हैं।"

 

उथप्पा ने कहा कि एसआरएच को भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाज की जरूरत है। वह बहुत चालाक है। वह गेंद को स्विंग करता है, गति बदलता है, यॉर्कर डालता है।

 

एसआरएच पिछले सीजन में कमजोर गेंदबाजी की वजह से एक्सपोज हो गई थी। टीम गेंदबाजी की बदौलत किसी भी मैच पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल नहीं हो पा रही थी।

 

एसआरएच का पिछला सीजन खराब रहा था। 2024 का फाइनल खेलने वाली एसआरएच पिछले सीजन छठे स्थान पर रही थी। आईपीएल 2026 से पहले टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस फिटनेस की समस्या से जूझ रहे हैं और सीजन के शुरुआती मैचों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को कप्तानी सौंपी गई है।

 

एसआरएच आईपीएल 2026 में अपने सफर की शुरुआत 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ करेगी। यह सीजन का उद्घाटन मुकाबला है जो आरसीबी के घरेलू मैदान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा।

--आईएएनएस

 

 

 

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