Rishabh Pant Comeback : दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए ऋषभ पंत की भारतीय टीम में हो सकती है वापसी

फिटनेस और फॉर्म में लौटे ऋषभ पंत, दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज में टीम में वापसी लगभग तय
Nov 05, 2025, 04:03 PM
नई दिल्ली: विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को इंजरी की वजह से इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान भारतीय टीम से बाहर होना पड़ा था। पंत फिट हो चुके हैं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में उनकी वापसी लगभग तय मानी जा रही है।

आईएएनएस को मिली जानकारी के मुताबिक अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सीनियर पुरुष चयन समिति की बुधवार को ऑनलाइन बैठक हुई थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम पर विचार करना था। टीम की घोषणा जल्द हो सकती है। उपकप्तान ऋषभ पंत की टीम में वापसी लगभग तय मानी जा रही है।

ऋषभ पंत जुलाई में मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सीरीज के चौथे टेस्ट में इंजर्ड हो गए थे। पंत के पैर में चोट लगी थी। इस वजह से इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट और फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से वह बाहर रहे थे। उनकी जगह ध्रुव जुरेल ने विकेट के पीछे की जिम्मेदारी संभाली थी।

ऋषभ पंत ने इंजरी से पूरी तरह से रिकवरी कर ली है। पंत ने अपनी फिटनेस के साथ ही फॉर्म भी हासिल कर ली है। पंत को दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दो चार दिवसीय मैचों में भारतीय टीम की कमान सौंपी गई थी। इसका उद्देश्य ही उनकी फॉर्म और फिटनेस की जांच करना था, इसमें वे सफल रहे। पहले टेस्ट की दूसरी पारी में पंत ने 90 रन बनाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दूसरा टेस्ट 8 नवंबर से खेला जाएगा। इस टेस्ट में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव खेल सकते हैं।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट 14 नवंबर से कोलकाता में और दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा।

--आईएएनएस

 

 

