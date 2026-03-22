IPL 2026 : आईपीएल 2026 में ऋषभ पंत पर होगा सबसे ज्यादा दबाव: फाफ डु प्लेसिस

नई दिल्ली: विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पिछले कुछ समय से सीमित ओवरों की क्रिकेट में खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया था। वनडे फॉर्मेट में भी उनकी जगह खतरे में आ चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया में जगह बनाने की मजबूत दावेदारी के लिए आवश्यक है कि वह आईपीएल 2026 में अच्छा प्रदर्शन करें।

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस का भी ऐसा ही मानना है। डु प्लेसिस ने कहा है कि आईपीएल 2026 में ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनपर सबसे ज्यादा दबाव होगा।

जियो हॉटस्टार पर डु प्लेसिस ने कहा, "मेरे लिए, ऋषभ पंत शायद आईपीएल के वो खिलाड़ी हैं जो इस सीजन में सबसे ज्यादा दबाव में हैं। कुछ लोग प्राइस टैग दबाव में अच्छा करते हैं, जबकि कुछ नहीं। मुझे लगता है कि पिछला सीजन उनके लिए बहुत मुश्किल था। टीम ने संघर्ष किया। वह भी रनों के लिए संघर्ष करते दिखे।"

उन्होंने कहा, "उन पर कप्तानी का भी दबाव भी है। टीम कैसा प्रदर्शन करेगी, गेंदबाजी का संचालन कैसे होगा, ये काफी अहम है, लेकिन रन बनाना उनका पहला काम है। अगर वह एक कप्तान के तौर पर रन बना रहे हैं, तो पहली बार में दबाव कम हो जाता है। पिछले साल उनका और टीम का प्रदर्शन साधारण रहा था। इसलिए उन पर सवाल ज्यादा थे और इस बार भी दबाव ज्यादा होगा।"

आईपीएल 2025 के लिए हुई नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने 27 करोड़ की रिकॉर्ड कीमत में खरीदकर पंत को आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया था। हालांकि, उनका प्रदर्शन पिछले सीजन बतौर बल्लेबाज और कप्तान साधारण रहा था। पिछले सीजन पंत ने 14 मैचों में 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाते हुए 269 रन बनाए थे। उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 118 रहा था। एलएसजी भी पिछले सीजन प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी थी और सातवें स्थान पर रही थी।

आईपीएल 2026 में एलएसजी प्रबंधन को ऋषभ पंत से बतौर बल्लेबाज और कप्तान बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। एलएसजी सीजन का अपना पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के खिलाफ अपने होम ग्राउंड इकाना स्टेडियम में 1 अप्रैल को खेलेगी।

--आईएएनएस