Rinku Singh UPPL 2025 Innings : कप्तान रिंकू सिंह ने खेली तूफानी पारी, 27 गेंदों में बनाए ताबड़तोड़ 57 रन

उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 के 20वें मैच में मेरठ मावेरिक्स के कप्तान रिंकू सिंह ने 27 गेंदों पर चार छक्कों और तीन चौकों की मदद से 57 रन की धमाकेदार पारी खेली। उनकी इस पारी और ऋतुराज शर्मा के नाबाद 74 रनों की बदौलत टीम ने 20 ओवरों में 233 रन बनाए। रिंकू सिंह की कप्तानी में मेरठ अंकतालिका में छह अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है।
Aug 28, 2025, 02:37 PM
लखनऊ: उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग के 20वें मुकाबले में मेरठ मावेरिक्स के कप्तान रिंकू सिंह ने तूफानी पारी खेली। लखनऊ में बुधवार को रिंकू सिंह ने 27 गेंदों में चार छक्कों और तीन चौकों की मदद से ताबड़तोड़ अंदाज में 57 रन बनाए। उनकी इस पारी की बदौलत मेरठ ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 233 रन जुटाए।

भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में टॉस जीतकर कप्तान रिंकू सिंह ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। मेरठ मावेरिक्स की टीम महज 12 रन पर अक्षय दुबे (2) का विकेट गंवा चुकी थी।

यहां से स्वास्तिक चिकारा ने माधव कौशिक के साथ दूसरे विकेट के लिए 30 रन जोड़ते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। माधव 11 गेंदों में महज पांच रन बनाकर पवेलियन लौटे।

इसके बाद स्वास्तिक चिकारा ने ऋतुराज शर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 31 रन जुटाए। चिकारा ने 31 गेंदों में चार छक्कों और इतने ही चौकों की मदद से 55 रन बनाए।

टीम 9.2 ओवरों में तीन विकेट खोकर 73 रन बना चुकी थी। यहां से कप्तान रिंकू सिंह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने ऋतुराज शर्मा के साथ चौथे विकेट के लिए 94 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया।

रिंकू सिंह 57 रन की पारी खेलने के बाद पवेलियन लौटे, जिसके बाद ऋतुराज शर्मा ने ऋतिक वत्स के साथ पांचवें विकेट के लिए 66 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को 233 के स्कोर तक पहुंचा दिया।

ऋतुराज शर्मा 37 गेंदों में पांच छक्कों और इतने ही चौकों की मदद से 74 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि ऋतिक ने 8 गेंदों में चार छक्कों और 2 चौकों के साथ 35 रन बनाए।

विपक्षी टीम की ओर से भुवनेश्वर कुमार, विपराज निगम, अभिनंदन सिंह और अक्षत पांडे ने एक-एक विकेट हासिल किया।

रिंकू सिंह की कप्तानी में मेरठ मावेरिक्स छह में से तीन मुकाबले जीतकर दूसरे पायदान पर मौजूद है। इस टीम के पास छह अंक हैं, नेट रन रेट +0.223 है।

 

