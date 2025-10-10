खेल

Richa Ghosh Record : ऋचा घोष ने बनाया रिकॉर्ड, आठवें नंबर पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाली बल्लेबाज बनीं

ऋचा घोष ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 94 रन की पारी खेली, महिला वनडे में 8वें नंबर पर सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड बनाया।
Oct 10, 2025, 06:23 AM
विशाखापत्तनम:  गुरुवार को महिला विश्व कप में एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम हासिल की। ऋचा घोष आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए महिला वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाली बल्लेबाज बन गई हैं।

 

विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में पहचान रखने वाली ऋचा घोष दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब आठवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरीं, उस समय भारतीय टीम की स्थिति बेहद खराब थी। टीम 102 रन पर अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी। ऋचा ने यहां से मोर्चा संभाला और 77 गेंद पर 4 छक्के और 11 चौके की मदद से 94 रन की पारी खेल भारत का स्कोर 251 तक पहुंचा दिया। ऋचा के वनडे करियर का यह सातवां अर्धशतक था।

 

महिला वनडे क्रिकेट में आठवें नंबर पर उतरकर सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड ऋचा ने अपने नाम कर लिया है। पूर्व का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका की क्लो ट्रायोन के नाम था। ट्रायोन ने इसी साल की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ 74 रन की पारी खेली थी। ट्रायोन इस मैच का भी हिस्सा हैं।

 

इससे पहले ऋचा घोष को स्नेह राणा का सहयोग मिला था। दोनों ने आठवें विकेट के लिए 53 गेंद पर 88 रन की तेज और अहम साझेदारी की। राणा 24 गेंद पर 6 चौके की मदद से 33 रन की अहम पारी खेल कर आउट हुईं। भारत को 251 तक पहुंचाने में ऋचा घोष और स्नेह राणा की इस साझेदारी का बेहद अहम योगदान रहा है।

 

यह पहला मौका नहीं था जब घोष ने निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को मुश्किल से निकाला। पूर्व में कई बार वह ऐसा कर चुकी हैं। 22 साल की ऋचा 46 मैचों की 44 पारियों में 7 अर्धशतक की मदद से 1,041 रन बना चुकी हैं। उनका स्ट्राइक रेट 100 के आस-पास है। उनका सर्वाधिक स्कोर 96 है।

 

 

