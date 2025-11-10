खेल

ऋचा का सफर बंगाल की बेटियों के दृढ़ संकल्प और जज्बे को दर्शाता है : झूलन गोस्वामी

नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)। भारत की पूर्व तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने विश्व कप विजेता ऋचा घोष को 'बंग भूषण' से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। उनका मानना है कि ऋचा का सफर बंगाल की बेटियों के दृढ़ संकल्प और जज्बे को दर्शाता है।

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने हाल ही में संपन्न महिला वनडे विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने विशाखापत्तनम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 94 रन की पारी खेलने के अलावा, खिताबी मुकाबले में इसी टीम के खिलाफ 34 रन बनाने के साथ 1 कैच भी लपका था।

बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) ने ईडन गार्डन्स में 22 वर्षीय ऋचा के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें झूलन गोस्वामी और पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी मौजूद थे।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट किया था, जिसे शेयर करते हुए झूलन ने लिखा, "मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। इस विशेष अवसर पर उपस्थित होकर सम्मानित महसूस कर रही हूं। ऋचा का सफर बंगाल की बेटियों के दृढ़ संकल्प और जज्बे को दर्शाता है। उनकी प्रतिभा को इस स्तर पर पहचाने जाने पर गर्व है। उन्हें अगली पीढ़ी को प्रेरित करते हुए देखकर और भी ज्यादा गर्व है। मेरी तरफ से ऋचा घोष को हार्दिक बधाई।"

इस सम्मान समारोह के दौरान ऋचा घोष को सीएबी की ओर से एक गुलदस्ता, एक स्मृति चिन्ह और 34 लाख रुपये का चेक भेंट किया गया था। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने उन्हें बंगाल क्रिकेट संघ की ओर से एक गोल्डन बैट और एक गोल्डन बॉल भी सौंपी।

'एक्स' पर वीडियो के जरिए इस कार्यक्रम की झलकियां दिखाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखा, "बंगाल की बेटियां बंगाल का सबसे बड़ा गौरव हैं। मुझे बंगाल क्रिकेट संघ की ओर से प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स में आयोजित एक विशेष सम्मान समारोह में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां ऋचा घोष को भारत की विश्व कप जीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से, मैंने उन्हें राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक, 'बंग भूषण' से सम्मानित किया। मैंने पश्चिम बंगाल पुलिस में उनकी पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्ति की भी घोषणा की।"

